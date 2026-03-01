STARA DAMA LEČI EVROPKE RANE U RIMU: Vučica je (skoro) nepobediva na Olimpiku, ovde su slavili samo Inter i Napoli (plus Torino dva puta)
ROMA dočekuje Juventus na Olimpijskom stadionu u ključnom susretu u trci za kvalifikacije za Ligu šampiona.
Četvrtoplasirana Vučica ima 50 bodova, četiri više od Juventusa na petom mestu, a oba tima dele identičnu gol-razliku od +18 posle 26 kola.
Đalorosi se mogu pohvaliti najboljim odbrambenim rezultatom Serije A ove sezone, primivši samo 16 golova, i ulaze u ovo nakon dominantne pobede od 3:0 kod kuće nad Kremonezeom prošlog vikenda.
Ekipa Đan Pjera Gasperinija je primila gol samo šest puta na Olimpiku a dodala je napadačku moć u januaru, dovođenjem Donjela Malena.
Holanđanin je odlično krenuo u Italiji sa pet golova u prvih šest nastupa, uključujući i dva protiv Napolija pre dve nedelje.
Juventus se, nasuprot tome, muči u odbrani i sa rezultatima. Ekipa Lučana Spaletija je doživela razočaranje ispadanjem iz Lige šampiona sredinom nedelje uprkos pobedi od 3:2 kod kuće nad Galatasarajem.
Taj emocionalno iscrpljujući meč, rešen ukupnim rezultatom, mogao bi ih učiniti ranjivim na fizičku i taktičku borbu u Rimu samo nekoliko dana kasnije.
Sa tako jakom odbranom Rome i verovatnoćom da će ovaj meč zavisiti od sitnica, susret sa malo golova deluje verovatnim.
Klađenje na to da će Roma iskoristiti prednost domaćeg terena i pobediti opreznu utakmicu, u kombinaciji sa manje od 3,5 golova, čini veoma privlačnim za nedeljni večernji obračun na Olimpiku.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 3,06)
