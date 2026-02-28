PARTIZAN DOŽIVEO NOVI ŠOK! OFK Beograd u 95. minutu obradovao Crvenu zvezdu! (VIDEO)

Partizan i OFK Beograd odigrali su izuzetno zanimljivu utakmicu 25. kola Superlige Srbije u fudbalu, a konačan rezultat možda je najviše odabrao vodeću Crvenu zvezdu: u Humskoj je bilo 1:2 uz golove bivšeg Zvezdinog beka Milana Rodića, uključujući i onaj za trijumf u 95. minutu, pa su crno-beli ostali na četiri boda zaostka za liderom s Marakane, koji u nedelju gostuje u Kragujevcu gde može da ode na velikih +7 i time napravi značajan korak ka odbrani titule.

FOTO: FK Partizan

Crno-beli su ušli kao lideri u prolećni deo sezone. Ali, posle remija sa niškim Radničkim i ubedljivog poraza na Marakani (3:0), sada već mnogo zaostaju za vodećom Crvenom zvezdom. Burne dane u Humskoj potom su obeležila dešavanja van terena - smenjen je Nenad Stojaković, Damir Čakar je preuzeo ekipu, a pritom je na predlog Rasima Ljajića da se organizuje vanredna sednica skupštine kluba, samo Predrag Mijatović na sastanku Upravnog odbora glasao "za", a četiri glasa su bila "protiv".

Posle te bure, red je opet došao - na fudbal. Ne i boljitak u igri crno-belih...

Meč se isprva odvijao u nesvakidašnjim uslovima - javljeno je da VAR, prosto, "ne radi", pa se igralo "kao nekada": šta sudija Milan Ilić sa dva pomoćnika (po)kaže, to je odmah tako, bez mogućnosti naknadne izmene zbog pregledanja snimka.

Zbog ove neobične situacije, te informisanja oba trenera o tome, utakmica je počela sa pet minuta zakašnjenja, u 18.35. A u 18.39, u četvrtom minutu, veliku šansu prokockali su crno-beli.

Nedugo zatim jedan od brojnih bivših igrača Crvene zvezde koji sada igraju za "romantičare", Milan Rodić, dobio je žuti karton i kao neko ko igra u levom delu odbrane, dodatno olakšao "rad" Dembe Seka po desnoj strani Partizanovih napada, ali samog Rodića nije obeshrabrio. Naproptiv.

Sek je isprva tu činjnicu u vezi s kartonom direktnog čuvara iskoristio da u desetom minutu baš odatle krene i "promeša" odbranu rivala, da bi centaršut otišao - tamo gde saigrača nije bilo.

Spasa za goste sa Karaburme, na koju se konačno vraćaju posle renoviranja stadiona, nije bilo u 20. minutu. Sek je bio taj koji je pobegao čuvaru po desnom krilu, stuštio se u kazneni prostor, pa na drugoj strani pronašao Andreja Kostića koji je bez ikakvih poteškoća prosledio loptu u mrežu - 1:0.

Moglo je, međutim, lako da dođe do izjednačenja pet minuta kasnije kada je kapiten domaćih Dragojević napravio veliku grešku pred sopstvenim kaznenim prostorom, a izjednačenje je sprečio Simić intervencijom u poslednji čas. Nedugo zatim, posle kornera koji je izveden, OFK Beograd je prvi put i "zvanično" zapretio, u vidu šuta, i to nepreciznog, Amerikanca Horda.

Kako je vreme odmicalo, gosti su igrali sve otvorenije, mada i prilično grešili čim bi se našli pred suaprničkim šesnaestercem, a njihovi rivali kao da su bili zadovoljni stečenim vođstvom, te nisu onako agilno išli na suparničku polovinu terena kao do tog Kostićevog gola.

Tako je proticala i završnica prvog poluvremena, u kojoj je sve veća ofanziva "romantičara" otvarala mogućnost za brze napade domaćih, što su umalo iskoritili Kostić, koji je izblokiran kada se činilo da je novi pogodak neminovnost, a potom u 42. minutu i Vukotić, kome je malo nedostajlo da se upiše u listu strelaca kada je šutira sa 15-ak metara.

A onda, šok za "grobare":

Igrao se 44. minut kada je Milan Rodić šutirao sa više od 20 metara, iskosa sa leve strane, a pogodio dalji, desni ugao gola Partizana - 1:1.

Drugi deo meča počeo je uz dve promene, VAR je proradio, a Gajas Zahid je na terenu zamenio Ugrešića u domaćoj ekipi, čime je ozvaničen njegov povratak takmičarskom fudbalu.

Ipak, gosti su bili ti koji su prvi pripretili, i to Šljivić glavom posle kornera, kada je golman Milošević krajnjim naporom sprečio da lopta ne ode ispod prečke u mrežu koju je čuvao.

Borba se tada rasplamsala, pa su žute kartone dobili Momčilović, odnosno Petrović, no mreže su i dalje mirovale, a bližio se pun sat igre...

Kada je semafor pokazao da je baš toliko i prošlo, Pantović je oprobao udarac sa distance i izborio korner za ekipu sa Karaburme, što je bilo daleko manja strepnja za crno-bele od prethodnog šuta. Meč je tada na kratko prekinut, zbog dima koji se spustio na teren od navijačke upotrebe pirotehnike.

Kada je nastavljen, isprava se činilo da je ritam prilično spor, da bi se nekako odjednom sve uzburkalo.

Najpre je odličan šut Pantovića izmamio uzdahe u Humskoj - Miloševićeva bravura sprečila je u 74. minutu da taj udarac sa 17 metara postane još leppi gol od Rodićevog.

Odmah je tada Čakar u vatru bacio Poltera, a ovaj u prvoj svojoj akciji proigrao Zahida, koji je lukavo, s desne strane, po zemlji poslao loptu u levi ugao, da bi samo za nekoliko centimetara bio neprecizan.

Ušlo se tako u napetu završnicu, u kojoj je jedini ozbiljno pripretio gost, i to udarcem iz daljine posle kog je lopta preletela tik iznad prečke.

A onda, u 95. minutu, novi šok za crno-bele, novi pogodak Rodića - ovoga puta posle centaršuta s leve strane. Njegov gol glavom bio je za 1:2, za trijumf, ali i radost njegovog bivšeg kluba, Zvezde.

Partizan - OFK Beograd 1:2 (A. Kostić 20' - Rodić 44', 90+5) Žuti kartoni : Petrović - Rodić, Momčilović Partizan: Milošević - Roganović, Simić, Mitrović, Petrović - Ugrešić (od 46. Zahid), B. Kostić (od 63. Natho) - Sek, Dragojević, Vukotić (od 87. Janković) - A. Kostić (od 75. Polter). OFK Beograd: Popović - Gobeljić, Despotović, Rodić, Stojanović - Momčilović - Vukičević (od 89. Marković) , Silue (od 81. Cvetković), Šljivić, Pantović (od 89. Lazić) - Hord

Tabela Superlige Srbije:

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“