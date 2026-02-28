SRBIJA NABAVLJA NAJMOĆNIJE PVO SISTEME Vučićeva hitna najava: Za dva ili tri meseca obavestićemo javnost
KOMENTARIŠUĆI izjave iz EU o Iranu i nuklearnom naoružanju predsednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je na TV Informer "ko je taj Bog koji ima prava da govori ko šta sme da radi".
- Ovo neće biti uobičajena priča od jednog ili dva dana. Trajaće mnogo duže, mislim da će imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. Time se sužava i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, a Rusija posle gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu, gubi još jednog prijatelja, ako svi ovi planovi SAD prođu. Situacija na svetskom nebu postaje mnogo jasnija. U skladu sa tim mi moramo da razumemo poruke silnih i da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, samostalnost, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali i da jačamo naše odbrambene potencijale. Videli ste i danas koliko je to važno - kazao je on.
Vučić ističe da će uskoro, u narednih dva ili tri meseca obavestiti javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, kakve nismo ni sanjali da ćemo imati.
Preporučujemo
VUČIĆ O AGRESIJI NA IRAN: Predsednik Srbije otkrio šta Amerikanci žele
28. 02. 2026. u 11:34
IRAN UZVRAĆA UDARAC: Panika u Abu Dabiju posle udara Teherana (VIDEO)
28. 02. 2026. u 11:17
AGRESIJA NA IRAN: Otkriveno gde je Tramp dok rat bukti
28. 02. 2026. u 10:56
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)