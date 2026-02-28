Politika

SRBIJA NABAVLJA NAJMOĆNIJE PVO SISTEME Vučićeva hitna najava: Za dva ili tri meseca obavestićemo javnost

28. 02. 2026. u 11:51

KOMENTARIŠUĆI izjave iz EU o Iranu i nuklearnom naoružanju predsednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je na TV Informer "ko je taj Bog koji ima prava da govori ko šta sme da radi".

Foto Novosti

- Ovo neće biti uobičajena priča od jednog ili dva dana. Trajaće mnogo duže, mislim da će imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. Time se sužava i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, a Rusija posle gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu, gubi još jednog prijatelja, ako svi ovi planovi SAD prođu. Situacija na svetskom nebu postaje mnogo jasnija. U skladu sa tim mi moramo da razumemo poruke silnih i da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, samostalnost, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali i da jačamo naše odbrambene potencijale. Videli ste i danas koliko je to važno  - kazao je on.

Vučić ističe da će uskoro, u narednih dva ili tri meseca obavestiti javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, kakve nismo ni sanjali da ćemo imati.

