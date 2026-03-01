TREĆA SREĆA ZA PLAVCE ILI NASTAVAK DOMINACIJE TOBDŽIJA: Čelsi 11 utakmica ne zna za pobedu nad Arsenalom koji ih je dobio dva puta ove godine

ARSENAL dočekuje Čelsi na Emiratima u nedelju, a Tobdžije ulaze u ovaj derbi sa nizom od deset utakmica bez poraza protiv Plavaca.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Od tih deset susreta, zapravo 11 ako se računa i jedna prijateljska, Arsenal je slavio u čak osam navrata, što jasno pokazuje njihovu dominaciju u poslednjih nekoliko godina. Navijači domaćeg tima imaju mnogo razloga za optimizam pred ovaj važan duel u borbi za titulu.

Posebno impresivan podatak je da je ekipa Mikela Artete ove godine već dva puta nadigrala Čelsi, u polufinalu EFL kupa. Arsenal je pobedio u obe utakmice, prvo u januaru, a zatim i u februaru, čime su osigurali plasman u finale. Ovi trijumfi su dodatno učvrstili psihološku prednost koju crveni deo Londona trenutno ima nad svojim gradskim rivalom.

Sa druge strane, Čelsi u ovaj meč ulazi nakon razočaravajućeg remija protiv Barnlija prošlog vikenda. Iako su važili za apsolutne favorite, Plavci su na svom terenu odigrali samo 1:1, što je dodatno poljuljalo samopouzdanje ekipe. Takav rezultat ne uliva poverenje pred gostovanje lideru šampionata koji retko prosipa bodove na svom stadionu

Trka za titulu dostiže vrhunac, a Arsenalova prednost na tabeli smanjena je na samo dva boda pre početka nedeljnog meča. Razlog tome je što njihov najbliži pratilac, Mančester Siti, pobedio ekipu Lidsa u subotu. Namulili su se građani i možda nezasluženo stigli do tri boda, ali to ne umanjuje činjenicu da je pritisak na Arsenal sve veći.

Nedavni remiji protiv Brentforda i Vulvsa podgrejali su sumnje da bi Tobdžije mogle da posustanu u samoj završnici sezone. Ipak, ubedljiva pobeda od 4:1 u derbiju severnog Londona protiv Totenhema prošlog vikenda utišala je kritičare. Ta pobeda je pokazala da tim ima snagu i karakter da se izdigne iznad pritiska i nastavi pohod ka tronu.

Sada ih očekuje još jedan lokalni derbi, a domaći teren je njihova velika prednost. Arsenal je ove sezone dobio 10 od 13 utakmica kod kuće, uz samo jedan poraz. Takođe, dobili su poslednja četiri međusobna susreta protiv Čelsija na Emiratima, što ih stavlja u ulogu favorita. Pobeda domaćina se nameće kao najizgledniji ishod meča.

Iako se očekuje trijumf Arsenala, Čelsi bi mogao da pronađe put do mreže. Plavci su postigli gol na deset od poslednjih jedanaest gostovanja, a jedini izuzetak je bio upravo poraz od 1:0 na ovom stadionu u kupu. S obzirom na to da je Arsenal primio gol na poslednje tri ligaške utakmice, realno je očekivati da obe ekipe postignu pogodak.

Domaćin u proseku postiže skoro tri gola po meču na svom terenu ove sezone, dok su na tri od poslednje četiri utakmice kod kuće dali bar tri gola. Arsenalova ofanzivna linija je u sjajnoj formi i teško je verovati da će odbrana Čelsija uspeti da ih zaustavi tokom meča.

