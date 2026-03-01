ROSONERI NISU TIM NA KOME SE VADI ZA PRETHODNE KIKSEVE: Kremonezeu je neophodan brzi "brejk" ako želi da ostane u Seriji A

STADION „Đovani Zini” ove nedelje biće poprište susreta dva tima koja se nalaze na potpuno suprotnim krajevima tabele Serije A.

FOTO: Tanjug/AP

Domaći Kremoneze grčevito se bori za svaki bod kako bi sačuvao nadu u opstanak, dok gosti iz Milana dolaze sa jasnom namerom da učvrste svoju poziciju u samom vrhu italijanskog fudbala.

Domaćini su u veoma teškoj situajiciji, sa samo jednom pobedom u poslednjih deset utakmica na svom terenu ove sezone. Prošlo je već pet mečeva otkako su poslednji put osetili slast trijumfa pred svojim navijačima.

Rosoneri trenutno zauzimaju drugo mesto u ligi, sa čak 15 pozicija i 30 bodova više od svog rivala. Kemoneze se nalazi na nezavidnom 17. mestu sa učinkom od pet pobeda, devet remija i 12 poraza u dosadašnjih 26 kola.

Kremoneze je prošlog vikenda doživeo još jedan težak udarac, izgubivši od Rome rezultatom 3:0 u svom poslednjem ligaškom nastupu. Nisu uspeli da pronađu rešenje za ofanzivu Rimljana, a konačni ishod nije bio iznenađenje. Roma je dominirala tokom celog meča i mogla je slaviti čak i ubedljivijom marginom na kraju.

Problemi domaćeg tima u završnici napada postali su hronični i predstavljaju najveću brigu za njihov stručni štab. Kremoneze nije uspeo da zatrese mrežu na četiri od poslednjih pet utakmica kod kuće. Već tri vezana meča na svom stadionu nisu postigli gol, što dodatno otežava njihovu poziciju pred ovaj susret.

Sa druge strane, Milan pokazuje neverovatnu stabilnost kada su u pitanju gostovanja ove sezone. Vezali su čak 13 utakmica na strani bez poraza u Seriji A, što je niz kojim se malo koji tim može pohvaliti. U poslednjih osam gostujućih mečeva slavili su šest puta, pokazujući izuzetnu taktičku zrelost i disciplinu.

Domaćinu je neophodan brzi preokret kako bi izbegao selidbu u niži rang, ali trenutna forma im ne ide u prilog. Izgubili su pet od poslednjih sedam mečeva u prvenstvu i već 12 utakmica ne znaju za pobedu. Ovakva kriza rezultata teško se može prekinuti protiv tima koji ima jasne šampionske ambicije.

Milan ove sezone igra veoma proračunato, a njihove pobede su često minimalne ali potpuno zaslužene. Čak deset od njihovih 15 trijumfa ove sezone ostvareno je sa samo jednim golom razlike na kraju meča. To pokazuje da ekipa zna kako da kontroliše dešavanja na terenu i sačuva minimalnu prednost kada je stekne.

Statistički podaci takođe sugeriše da ne treba očekivati goleadu na ovom susretu u Kremoni. Četiri od poslednjih šest utakmica Milana u Seriji A završene su sa manje od tri postignuta gola ukupno. Rosoneri se prvenstveno oslanjaju na svoju čvrstu odbranu, dok strpljivo čekaju grešku protivnika kako bi rešili meč.

Pobeda Milana od 1-0 nameće se kao najlogičniji ishod ovog susreta s obzirom na sve okolnosti. Nemoć Kremonezea u napadu i iskustvo gostiju u zatvaranju utakmica čine ovaj scenario veoma izglednim. Milan je jednostavno previše kvalitetan i organizovan tim da bi dozvolio bilo kakvo iznenađenje na ovom gostovanju.

