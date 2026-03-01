DRUGI DAN rata na Bliskom istoku.

Protesti širom SAD: Negde se slavi pogibija Hamneija a negde kritikuju napadi na Iran

U gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država demonstranti su izašli na ulice - jedni da proslave pogibiju iranskog verskog lidera Alija Hamneija, a drugi da osude američko-izraelske napade na Iran.

U Los Anđelesu ljudi su se grlili, igrali uz muziku uzbuđeni zbog vesti o udarima na Iran i o pogibiji ajatolaha Hamneija, prenosi Si-En-En.

U Njujorku, demonstranti na Tajms skveru na Menhetnu zahtevali su prekid američko-izraelskih napada na Iran noseći transparent sa porukom američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Velika grupa demonstranata sa zastavama i transparentima viđena je i u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

U Dalasu su održane demonstracije pod sloganom "Slobodan Iran", a mnogi učesnici su držali iranske zastave, preneli su američki mediji.

Protesti su održani i u Denveru, u Ričmondu i u Nju Orleansu.

Ubijen i načelnik generalštaba iranske vojske

Iranska državna televizija je prenela da je u vazdušnim napadima ubijen načelnik generalštaba iranske vojske Abdolrahim Musavi, preneo je Rojters.

Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu

Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.

Pogođen hotel sa pet zvezdica u Bahreinu: Besomučni udari Irana se nastavljaju

Iranski dron pogodio je rano jutros luksuzni hotel Crowne Plaza u Manami, glavnom gradu Bahreina, prema izveštajima koji kruže internetom nakon talasa iranskih napada širom Zaliva. Incident se dogodio usred tekućih raketnih udara nakon početka američke i izraelske vojne operacije protiv Irana i likvidacije ajatolaha Hamneija.

‼️🇺🇲🇮🇷 Iranian missiles bombed a 5-star hotel complex in Bahrain – Plaza Manama. pic.twitter.com/F4zXu8rPSm — Visioner (@visionergeo) March 1, 2026

Rubio će održati sastanak sa liderima G7

Američki državni sekretar Marko Rubio održaće danas telefonski razgovor sa liderima G7 o Iranu, prenosi Bi-Bi-Si.

To je jedan od niza razgovora koji se očekuju da će Trampova administracija imati sa globalnim liderima u narednim danima.

Tramp: Ako Iran udari, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

IRGC: Iranci rešeni da nastave putem Hamneija, napadnuto 27 baza SAD i baze u Izraelu

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izrazio je saučešće povodom ubistva vođe Islamske revolucije Sejeda Alija Hamneija, ističući da je njegovo ubistvo učinilo iransku naciju odlučnijom u sleđenju njegovog puta.

U saopštenju, IRGC navodi da je "zločinački i teroristički potez opakih vlada SAD i cionističkog režima grubo kršenje verskih, moralnih, pravnih i zajedničkih principa", obećavajući žestoku i odlučnu odmazdu iranske nacije, zbog čega će odgovorni zažaliti, prenosi Al Džazira.

IRGC je, takođe, saopštio da je napao 27 američkih baza na Bliskom istoku.

Kako se precizira, napadnuta je i izraelska vazdušna baza u Tel Nofu, komandna sedišta izraelske vojske u HaKirji u Tel Avivu, kao i veliki vojni industrijski kompleks u istom gradu.

Glasne eksplozije jutros odjekuju Dubaijem i Dohom

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, preneo je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Četiri osobe povređene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.

Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na veštačkom ostrvu.

Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar.

