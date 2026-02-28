MORBIDNE SCENE IZ TEHERANA: Iranci slave smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija (VIDEO)
PREMA navodima svedoka, u pojedinim delovima Teherana čulo se slavlje nakon izveštaja o smrti vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.
Svedoci kažu da su se glasni povici odobravanja prolamali delovima Teherana, dok su stanovnici izlazili na prozore, tapšali i puštali muziku u znak proslave nakon izveštaja o smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.
Slavlje je počelo ubrzo nakon 23 časapo iranskom vremenu, prema navodima više svedoka i audio-snimaka.
Podsetimo Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran koji su izvršeni ranije danas.
To je za Rojters potvrdio jedan od izraelskih zvaničnika.
Navodno je njegovo telo pronađeno u ruševinama.
"Channel 12" javlja da je premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu prikazana fotografija tela iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneja, nakon što su ga iranske vlasti izvukle iz njegovog kompleksa u Teheranu.
Izrael je izveo masovni napad na njegov kompleks u prvom talasu udara na Iran jutros.
Preporučujemo
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)