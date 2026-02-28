MORBIDNE SCENE IZ TEHERANA: Iranci slave smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija (VIDEO)

PREMA navodima svedoka, u pojedinim delovima Teherana čulo se slavlje nakon izveštaja o smrti vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Foto: Profimedia

Svedoci kažu da su se glasni povici odobravanja prolamali delovima Teherana, dok su stanovnici izlazili na prozore, tapšali i puštali muziku u znak proslave nakon izveštaja o smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Joy and celebration in Tehran. pic.twitter.com/IGfv3ku0YO — The Truth Hurts (@hurts9104) February 28, 2026

Slavlje je počelo ubrzo nakon 23 časapo iranskom vremenu, prema navodima više svedoka i audio-snimaka.

In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei's death. pic.twitter.com/KfauCNdON8 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Podsetimo Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran koji su izvršeni ranije danas.

To je za Rojters potvrdio jedan od izraelskih zvaničnika.

Navodno je njegovo telo pronađeno u ruševinama.

"Channel 12" javlja da je premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu prikazana fotografija tela iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneja, nakon što su ga iranske vlasti izvukle iz njegovog kompleksa u Teheranu.

Izrael je izveo masovni napad na njegov kompleks u prvom talasu udara na Iran jutros.