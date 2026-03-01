Panorama

IZBEGNITE SVAĐE I RASPRAVE Astro savet za nedelju, 1. mart: Aspekti Meseca podstiču tenziju i u ljubavi i na poslu

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 03. 2026. u 07:00

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, ženam domovine, naroda, u vatrenom znaku Lava, pravi napete aspekte sa Plutonom u Vodoliji i retrogradnim Merkurom u Ribama, planetama neočekivanih okolnosti i komunikacija.

Foto: Free Images Pixabay

Oni podstiču tenziju i u ljubavnim i u poslovnim odnosima.

Zato danas povedite više računa ako ulazite u polemiku, raspravu, pa i svađu, naročito s julskim Lavovima. Ovi aspekti, takođe, nepovoljno utiču na ljubavni život i finansije aprilskih Bikova, oktobarskih Škorpija i januarskih Vodolija.

Lavovi će na delu pokazati svoju nadmoć, jer ne žele da bilo ko ugrozi njihov mir. Vodolije će se suočiti sa snagom partnerove odluke, bilo da se radi o voljenoj osobi, poslovnom partneru ili odnosu sa prijateljima. Bikovi će se suočiti s napetom porodičnom situacijim dok će Škorpije otvoreno pokazati svoj stav kada je reč o odluci nadređenih koja im ne dogovara.

