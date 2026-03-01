BOKAN ZA "NOVOSTI" O VUČIĆEVOJ POSETI KAZAHSTANU: To nije samo stvar časti nego i konkretnih nacionalnih interesa naše zemlje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nedavno je boravio u dvodnevnoj poseti Kazahstanu gde je dočekan uz najviše počasti, a potpisano je i deset bilateralnih dokumenata o saradnji. Predsednik Kasim-Žomart Tokajev predsedniku je uručio Orden zlatnog orla, najviše državno odlikovanje Kazahstana.

Foto Petar Vujanić

Tokajev je kazao da njegova zemlja visoko vrednuje odnose sa Srbijom, kao i da će dati sve od sebe da se održi visok nivo prijateljstva dve zemlje i osnaži saradnja.

Prema njegovim rečima veoma je važno što Srbija i Kazahstan žele da uvećaju obim trgovinske razmene i pozdravio činjenicu da više od 60 srpskih kompanija uspešno posluje na tržištu te zemlje.

Analitičaru Dragoslav Bokan dao svoje viđenje i celokupne međunarodne politike našeg predsednika i njenog značaja za zemlju.

- Već neko vreme prisustvujemo pravoj diplomatskoj ofanzivi predsednika Srbije Aleksandra Vučića širom sveta. Naši neposredni i konkretni kontakti sa zemljama Zapada i Istoka, Severa i Juga se ovog puta potvrđuju jer ta lakoća sa kojom dolazi do ovih sastanaka, počast i poštovanje koje se pri tom ukazuje našem predsedniku i ono što je možda najvažnije prilika da na tim bilateralnim kontaktima učestvuju i predstavnici naših privrednih, trgovačkih, poljoprivrednih firmi i ministarstava najbolje potvrđuju tezu našeg predsednika da čim neko ima napredak, praktično gubi - kazao je Bokan.

On je podsetio da Srbija ne miruje, da imamo stalni napredak i održavanje dinamike koji podiže ugled u svetu.

- Znači ne postoji status kvo već morate stalno da napredujete da biste održali započetu dinamiku. U tom smislu te posete Vučića kada se porede sa diplomatskim aktivnostima nama susednih zemalja u regionu, posebno onih iz bivše Jugoslavije najbolje svedoče o tome da Srbija na međunarodnom planu napreduje neprestano i da već dobri rezultati postaju još bolji, a da naš ugled u svetu se neprekidno potvrđuje i konkretizuje - podvukao je on.

- To nije stvar časti nego konkretnih nacionalnih interesa naše zemlje - kaže i nastavlja:

- U tom smislu, ovo je istovremeno i neka vrsta indirektnog obraćanja svima onima koji kritikuju predsednika Vučića i njegovu politiku da dobro porazmisle šta bi bila zamena za njegov način vođenja međunarodne politike i šta bi oni mogli da doprinesu i daju umesto onoga što mi gledamo svakodnevno ne kroz reči i obećanja već kroz praksu našeg predsednika koji prosto ne stiže da ispuni onu agentu koju je sebi postavio na našu sreću i žalost protivnika - završava Bokan.

VELIKA ČAST ZA SRBIJU U ASTANI

Podsetimo, predsednik Vučić je bio u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, gde mu je ukazana velika čast.

Na svečanom ručku predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev dočekao je srpsku delegaciju uz pesme "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko".

Na video bimu išle su ilustracije najlepših predela Srbije.

Prestonica Kazahstana Astana bila je okićena srpskim trobojkama u čast posete predsednika Srbije.

Od ulaska u vazdušni prostor Kazahstana do aerodroma u Astani, avion predsednika Srbije, pratila su tri aviona "SU 30", a na aerodromu u Astani ispratio ga je predsednik Vlade Republike Kazahstan Olžas Bektenov.