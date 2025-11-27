NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.45 Roma - Mitjiland G 1+ (1,62)
21.00 Crvena zvezda - FKSB 1 (1,50)
Ukupna kvota: 4,25
Roma za vikend igra izuzetno bitan meč sa Napolijem, čuvaće igrače za njega i to otvara vrata Mitjilandu koji je postigao 11 golova do sada u grupnoj fazi takmičenja.
Betis ima odličan domaći teren, pobedom ulazi među osam na tabeli i ne bi trebao imati problema protiv Utrehta koji je jedan od lošijih timova u Ligi Evrope.
Ako želi u osminu finala Zvezda mora pobeđivati ovakve utakmice, FKSB je u velikom padu forme i "crveno-beli" bi to trebali iskoristiti.
