NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Četvrtak 18.45 Roma - Mitjiland G 1+ (1,62)



21.00 Crvena zvezda - FKSB 1 (1,50) 21.00 Betis - Utreht 1&2-5 (1,75)21.00 Crvena zvezda - FKSB 1 (1,50) Ukupna kvota: 4,25

Roma za vikend igra izuzetno bitan meč sa Napolijem, čuvaće igrače za njega i to otvara vrata Mitjilandu koji je postigao 11 golova do sada u grupnoj fazi takmičenja.

Betis ima odličan domaći teren, pobedom ulazi među osam na tabeli i ne bi trebao imati problema protiv Utrehta koji je jedan od lošijih timova u Ligi Evrope.

Ako želi u osminu finala Zvezda mora pobeđivati ovakve utakmice, FKSB je u velikom padu forme i "crveno-beli" bi to trebali iskoristiti.

