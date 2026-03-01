DIPLOMATSKA OFANZIVA PREDSEDNIKA SRBIJE: Kontinuitet aktivnosti i jačanje međunarodne saradnje
DIPLOMATSKA aktivnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića nastavlja se kroz intenzivne međunarodne kontakte i posete. Sagovornici za "Novosti" ističu da takav pristup donosi konkretne rezultate za državu i njen dalji razvoj.
Potpredsednica Pokrajinske vlade Sandra Božić prokomentarisala je za "Novosti" diplomatsku aktivnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića:
- Poseta Kazahstanu samo je deo diplomatske aktivnosti koju je predsednik započeo posetom Turske i učešćem na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, preko dočeka predsednika Azerbejdžana u Beogradu i nedavnom posetom Indiji. Takva aktivnost dokaz je da predsednik Srbije nastavlja da obavlja svoju funkciju u najboljem interesu srpskog naroda i države, jer samo na taj način i kroz niz sastanaka imate priliku da predstavite svoju državu na pravi način, a dobro znamo da nakon tih sastanaka predsednik gotovo uvek donese nove vesti o fabrikama koje će se graditi u budućnosti, projekata koji su u planu ili produbljivanje bilateralnih veza kroz različite oblike saradnje. Takvim delovanjem predsednik pokazuje da na isti način pristupa svojim obavezama danas kao i prvog dana od preuzimanja dužnosti šefa države - istakla je Božić.
Narodni poslanik Uglješa Mrdić takođe je za "Novosti" dao svoj komentar na ovu temu:
- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuje kako se bori za Srbiju svaki dan. Vodi najbolju moguću politiku a to je politika mira i stabilnosti. Njegova poseta Kazahstanu je dobra zbog jačanja političkog dijaloga, unapređenja ekonomskih odnosa, novih investicija i saradnji u oblastima energetike, namenske industrije, informacionih tehnologija, veštačke inteligencije, obrazovanja i robotike - kaže on.
- Predsedniku Vučiću je ukazana i velika čast jer mu je tokom svečane ceremonije uručen najviši državni orden Republike Kazahstan, Orden zlatnog orla, kao potvrda izuzetnih odnosa i ličnog doprinosa u jačanju saradnje dve zemlje. To je velika čast i privilegija - zaključio je Mrdić.
