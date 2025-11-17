DOŠLO VREME ZA NAPLATU DUGA: Utsakmica u Lajpcigu nema rezultatski značaj, ali "p'anceri" žele osvetu

NEMAČKA i slovačka zatvaraju kvalifikacije za Mundijal međusobnim susretom u Lajpcigu.

FOTO: Tanjug/AP

Nemcima je za prvo mesto dovoljan i bod, ali će želeti da vrate dug Slovacima koji su ih na startu kvalifikacija savladali, nanevši im prvi gostujući poraz u utakmicama za plaasman na svetska prvenstva.

Stvari su se od te prve utakmice promenile na bolje za domaću reprezentaciju koja je u ostatku kvalifikacija značajno podigla nivo igre i napredovala naročito u napadu.

Slovaci se nadaju novom iznenađenju i pobedi koja bi im donela direktan plasman u Severnu Ameriku. Da nisu izgubili od Severne Irske sada bi njima odgovara oremi, ovako moraju da pobede, jer odlučuje gol-razlika koja na strani Nemaca.

NAŠ TIP: 1X&GG (kvota 2,30)