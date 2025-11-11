Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu

11. 11. 2025. u 09:00

ZA vikend smo oba puta pogodili, juče smo odmarali, a danas se vraćamo sa novim predlozima za popularnu igru dva plus prvo.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњих предлога за голеаде у првом полувремену

Dobitni tikete možete videti OVDE i OVDE, a evo i novih predloga:

Utorak

20.45 Ramzgejt - Čatnam taun |2+ (2,25)

20.45 Dulvič Hamlet - Vingejt & Finčli |2+ (2,55)

Ukupna kvota: 5,74

