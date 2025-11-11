JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
ZA vikend smo oba puta pogodili, juče smo odmarali, a danas se vraćamo sa novim predlozima za popularnu igru dva plus prvo.
Dobitni tikete možete videti OVDE i OVDE, a evo i novih predloga:
Utorak
20.45 Ramzgejt - Čatnam taun |2+ (2,25)
Ukupna kvota: 5,74
