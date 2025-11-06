JURIMO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
HET-TRIK OSTVAREN, IDEMO PO POKER!
Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio treći zaredom, možete OVDE, a evo i današnjih sigurica:
Četvrtak
18.45 Salcburg - Go ahde igls |1+&2+ (1,37)
21.00 Aston vila - Makabi Tel Aviv 1&2+ (1,37)
Ukupna kvota: 2,53
Salcubrg igra otvoreno, napadački je nastrojen, pogotovo kod kuće i golovi su redovna pojava na njegovim utakmicama.
Mitjiland je odlično otvorio Ligu Evrope, prvi je na tabeli i favorit je protiv Seltika, ali gosti su skoro promenili trenera, vratio se Martin O'Nil na klupu, pa predlažemo nešto sigurniji tip.
Aston vila se nameračila da ostvari ozbiljan rezultat u ovom takmičenju, domaćinski je verovatno najbolja ekipa u njemu i rutinski trijumf nad Makabi Tel Avivom se ne bi trebao dovoditi u pitanje.
