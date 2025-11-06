JURIMO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

HET-TRIK OSTVAREN, IDEMO PO POKER!

FOTO: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio treći zaredom, možete OVDE, a evo i današnjih sigurica:

Četvrtak 18.45 Salcburg - Go ahde igls |1+&2+ (1,37)



21.00 Aston vila - Makabi Tel Aviv 1&2+ (1,37) 18.45 Mitjiland - Seltik 1X (1,35)21.00 Aston vila - Makabi Tel Aviv 1&2+ (1,37) Ukupna kvota: 2,53

Salcubrg igra otvoreno, napadački je nastrojen, pogotovo kod kuće i golovi su redovna pojava na njegovim utakmicama.

Mitjiland je odlično otvorio Ligu Evrope, prvi je na tabeli i favorit je protiv Seltika, ali gosti su skoro promenili trenera, vratio se Martin O'Nil na klupu, pa predlažemo nešto sigurniji tip.

Aston vila se nameračila da ostvari ozbiljan rezultat u ovom takmičenju, domaćinski je verovatno najbolja ekipa u njemu i rutinski trijumf nad Makabi Tel Avivom se ne bi trebao dovoditi u pitanje.

