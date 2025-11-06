DA LI ĆE LION SAČUVATI PERFEKTAN SKOR? Neprobrojnu odbranu francuskog velikana očekuje najteži zadatak do sada

JEDAN od potencijalno zanimljivijih mečeva četvrtog kola grupne faze Lige Evrope gledaćemo na "Kartuhi" gde će Betis ugostiti Lion (21.00).

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Ponovo solidnu sezonu igra Betis, dobre partije pruža u La ligi, a u Ligi Evrope je neporažen nakon tri kola. Doduše, odigrao je dva remija sa Notingemom i Genkom, a pored toga je slavio protiv Ludogoreca i trenutno zauzima 16. mesto na tabeli.

Cilj Andalužana je svakako da se dokopaju top osam i direktnog plasmana u osminu finala, a kako im osmplasirani Bran beži jedan bod jasno je da će se boriti za neku od tih pozicija u drugom delu grupne faze takmičenja.

Da "zeleno-beli" u dobrom ritmu dočekuju ovaj meč svedoči to što su na poslednje dve utakmice postigli deset golova (protiv Palme de Rija i Majorke), a dodatno samopouzdanje daje im to što su na na minulih devet evropskih mečeva kod kuće doživeli samo jedan poraz (pet pobeda, tri remija).

Ni sa druge strane neće manjkati samopouzdanja jer u Sevilju dolazi jedan od retkih perfektnih timova Lige Evrope, francuski Lion.

Impresivno izgleda četa Paola Fonseke u Ligi Evrope ove sezone, upisala je rutinske trijumfe nad Utrehtom, Salcburgom i Bazelom i treća je na tabeli.

Glavna odlika "dečaka" je stamena odbrana, nijednom do sada nisu vadili loptu iz mreže, ali nisu ni imali jakog protivnika kao što je Betis tako da će ovo biti najteži ispit do sada za zadnju liniju francuskog velikana.

Generalno gledano Lion se nalazi u dosta doborj formi, neporažen je na četiri utakmice zaredom u svim takmičenjima, a kvalitet pomenute odbrane videli smo za vikend kada Brestu ni gotovo čitav meč sa igračem više nije bio dovoljan da pronađe put do mreže Dominika Grifa.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Rodrigeza, Firpa, Iska i Lopeza, dok će sa druge strane meč propustiti Fofana, Mangala i Nuama.

Pošto su odbrane bila jača strana ovih timova u Ligi Evrope za sada očekujemo nešto tvrdđi meč, a uz malo golova dodajemo i duplu šansu na Betis koji je poznat kao veoma jak domaćin.

