VREME ZA PRVENAC? Zvezda traži preko potrebnu pobedu u Ligi Evrope protiv neugodnih "doga"

CRVENA zvezda će u četvrtak uveče dočekati Lil na stadionu „Rajko Mitić“ u okviru četvrtog kola Lige Evrope, u potrazi za prvom pobedom u ovoj fazi takmičenja. Francuski predstavnik stiže u Beograd posle šokantnog poraza od PAOK-a, dok „crveno-beli“ žele da pred svojim navijačima prekinu niz bez trijumfa.

FOTO: M. Vukadinović

Nakon neuspešnog gostovanja u Portugaliji i poraza od Brage (0:2), Crvena zvezda će u Beogradu tražiti iskupljenje i prvi trijumf u Ligi Evrope ove sezone. Tim Vladana Milojevića trenutno je na 30. mestu ligaške faze i očajnički mu je potrebna pobeda kako bi ostao u trci za prolaz dalje.

Jedini bod u Ligi Evrope osvojen je upravo u Beogradu, protiv Seltika (1:1), gde je Zvezda pokazala snagu pred svojim navijačima.

„Marakana“ ostaje neprijatno mesto za sve goste – srpski šampion nije izgubio poslednjih pet utakmica na domaćem terenu, a u Ligi Evrope je čak sedam puta zaredom pobeđivao kada bi prvi postigao gol.

Ipak, "crveno-beli“ su bez trijumfa već četiri utakmice u svim takmičenjima i nalaze se velikom padu forme, a ono što najviše brine jeste napad – samo jedan postignut gol u tri evropska susreta dovoljno govori o kriznoj fazi Zvezdine ofanzive.

Sa druge strane, Lil u Beograd stiže uzdrman porazom od PAOK-a (3:4), koji ih je spustio na 11. mesto tabele. Ipak, ekipa Bruna Ženesioa ostaje opasna, sa ofanzivnim potencijalom koji predvode Igamane, Andre i Kabela.

„Doge“ su ove sezone već pokazali da umeju da se vrate posle vođstva protivnika, a nekoliko pobeda na gostovanjima uliva im dodatno samopouzdanje.

Što se tiče zdaravestvene situacije, Zvezda će biti bez povređenog Šavija Babike, dok se u startnu postavu vraćaju Rodrigao i Rade Krunić.

Lilu nedostaju Aleksandro i Ture, ali se očekuje da će Ženesio izvesti jak sastav koji će pokušati da slomi Zvezdin otpor.

Očekujemo ujednačenu, neizvesnu utakmicu, a mi verujemo da je došlo vreme da se prekinu napadački jadi Crvene zvezde i tipujemo da će srpski šampiona pronaći put do mreže franucksog predstavniika.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć