Tip fudbal

SITIJU NEĆE BITI LAKO: Bivši prvak Evrope se nalazi u seriji sjajnih rezultata pred gostovanje "građanima"

В.М.

05. 11. 2025. u 07:30

U okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Borusiju Dortmund (21.00).

СИТИЈУ НЕЋЕ БИТИ ЛАКО: Бивши првак Европе се налази у серији сјајних резултата пред гостовање грађанима

Foto: Profimedia

Mančester Siti nastavlja pohod ka nokaut fazi Lige šampiona, a pred njima je jedan od najtežih testova — okršaj sa moćnim Dortmundom.

Pep Gvardiola mirno vodi svoje „građane“ kroz zahtevnu grupu fazu, u kojoj su već savladali Napoli i Viljareal sa po 2:0, dok su u spektakularnom duelu sa Monakom remizirali 2:2.

Iako su postigli svega šest golova u tri kola, najmanje među ekipama iz vrha, Siti je ponovo pokazao stabilnost i kontrolu igre po kojoj je poznat.

Forma tima iz Mančestera raste i na domaćoj sceni — trijumfi nad Svonsijem i Bornmutom (oba puta 3:1) vratili su ekipu na drugo mesto Premijer lige i završnicu Liga kupa, a Erling Haland je sa novim het-trikom nastavio da ruši rekorde.

Norveški napadač, koji je svojevremeno postao zvezda upravo u Dortmundu, sada se po drugi put vraća klubu u kojem je postigao 86 golova na 89 utakmica.

Dortmund s druge strane blista u Evropi. Tim Nika Kovača postigao je čak 12 golova u tri meča Lige šampiona, po četiri protiv Juventusa, Atletik Bilbaa i Kopenhagena, najbolji učinak u istoriji kluba na evropskoj sceni!

Posebno su oduševili mladi Felix Nmeča sa dva gola i Džob Belingem sa dve asistencije u Danskoj.

Na domaćem frontu "milioneri" su solidni i osvojili su maksimalan broj bodova u poslednje tri utakmice Bundeslige, sve minimalnim rezultatima 1:0.

Ipak, u Mančester putuju bez kapitena Julijana Branta i štopera Niklasa Zilea, dok se u tim vraća Šloterbek.

Siti je favorit, ali Dortmund dolazi pun samopouzdanja i sa jasnom namerom da prekine niz od 11 uzastopnih poraza nemačkih klubova na Etihadu.

Mi prednost dajemo domaćinu koji je u dobroj formi, a i jedini rival ovog nivoa sa kojim se Borusija susrela ova sezone je Bajern koji ju je relativno rutinski savladao u "Der Klasikeru".

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,86)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE JEDNA PRELJUBA GODIŠNJE: Ruska legenda napravila dogovor sa ženom: Zabranjeno je uvek poželjno (FOTO)

MOŽE JEDNA PRELjUBA GODIŠNjE: Ruska legenda napravila dogovor sa ženom: "Zabranjeno je uvek poželjno" (FOTO)