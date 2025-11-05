SITIJU NEĆE BITI LAKO: Bivši prvak Evrope se nalazi u seriji sjajnih rezultata pred gostovanje "građanima"

U okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Borusiju Dortmund (21.00).

Mančester Siti nastavlja pohod ka nokaut fazi Lige šampiona, a pred njima je jedan od najtežih testova — okršaj sa moćnim Dortmundom.

Pep Gvardiola mirno vodi svoje „građane“ kroz zahtevnu grupu fazu, u kojoj su već savladali Napoli i Viljareal sa po 2:0, dok su u spektakularnom duelu sa Monakom remizirali 2:2.

Iako su postigli svega šest golova u tri kola, najmanje među ekipama iz vrha, Siti je ponovo pokazao stabilnost i kontrolu igre po kojoj je poznat.

Forma tima iz Mančestera raste i na domaćoj sceni — trijumfi nad Svonsijem i Bornmutom (oba puta 3:1) vratili su ekipu na drugo mesto Premijer lige i završnicu Liga kupa, a Erling Haland je sa novim het-trikom nastavio da ruši rekorde.

Norveški napadač, koji je svojevremeno postao zvezda upravo u Dortmundu, sada se po drugi put vraća klubu u kojem je postigao 86 golova na 89 utakmica.

Dortmund s druge strane blista u Evropi. Tim Nika Kovača postigao je čak 12 golova u tri meča Lige šampiona, po četiri protiv Juventusa, Atletik Bilbaa i Kopenhagena, najbolji učinak u istoriji kluba na evropskoj sceni!

Posebno su oduševili mladi Felix Nmeča sa dva gola i Džob Belingem sa dve asistencije u Danskoj.

Na domaćem frontu "milioneri" su solidni i osvojili su maksimalan broj bodova u poslednje tri utakmice Bundeslige, sve minimalnim rezultatima 1:0.

Ipak, u Mančester putuju bez kapitena Julijana Branta i štopera Niklasa Zilea, dok se u tim vraća Šloterbek.

Siti je favorit, ali Dortmund dolazi pun samopouzdanja i sa jasnom namerom da prekine niz od 11 uzastopnih poraza nemačkih klubova na Etihadu.

Mi prednost dajemo domaćinu koji je u dobroj formi, a i jedini rival ovog nivoa sa kojim se Borusija susrela ova sezone je Bajern koji ju je relativno rutinski savladao u "Der Klasikeru".

