BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

02. 11. 2025. u 12:30

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Nedelja

16.15 Alaves - Espanjol X (2,90)

20.45 Milan - ROma X (3,15)
21.30 Porto - Braga X (3,90)

Ukupna kvota: 35,63

