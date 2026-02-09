Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa

В.М.

09. 02. 2026. u 07:00

JOŠ jedan pogodak naših tipstera!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета редакција Типа

Foto: FK Čukarički

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

13.00 OFK Beograd - Čukarički UG 3+ (1.75)

16.05 Al Džubail - Al Oruba UG 3+ (1.70)
18.00 Fenerbahče - Genčlerbirligi UG 3+ (1.50)

 Ukupna kvota: 4.46

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Rođeni u ovim MESECIMA obično završe u POGREŠNOM braku

Rođeni u ovim MESECIMA obično završe u POGREŠNOM braku