JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa
JOŠ jedan pogodak naših tipstera!
Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
13.00 OFK Beograd - Čukarički UG 3+ (1.75)
18.00 Fenerbahče - Genčlerbirligi UG 3+ (1.50)
Ukupna kvota: 4.46
