Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

09. 02. 2026. u 06:45

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Nedeljni "sigurica" tiket pogođen je uz tri visoke pobede favorita, što možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

Ponedeljak

18.00 Fenerbahče - Genčlerbirligi 1 (1.22)

18.30 Atalanta - Kremoneze 1 (1.36)
19.45 Famalikao - AVS 1 (1.41)

Ukupna kvota: 2.33

