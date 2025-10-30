VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!

NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.

FOTO: Tanjug/AP

Ne izgleda Crvena zvezda dobro u poslednje vreme, a to se pogotovo odražava na evropskoj sceni gde je osvojila samo jedan bod u uvodna tri kola Lige Evrope, daleko ispod očekivanja ekipe pre početka takmičenja.

Da stvar bude još gora po srpskog šampiona, proteklog vikenda napravljen je i prvi kiks u domaćem prvenstvu. Gostovala je Radničkom iz Niša na "Čairu" gde je meč završen rezultatom 0:0, prekinuvši seriju "crveno-belih" od deset vezanih pobeda u Superligi Srbije.

Zbog tog remija istopila se prednost Zvezde u odnosu na Partizan i večiti su sada izjednačeni po broju osvojenih bodova (po 31), doduše četa Vladana Milojevića i dalje ima odigran meč manje tako da je u prednosti, ali ponovo imamo zanimljivu borbu za titulu.

Priliku da se odvoji lider ima večeras na "Karađorđu" gde će ga ugostiti razigrana Vojvodina koja je uzastopnim pobedama nad Radničkim 1923 i Napretkom podigla formu i popela se na treće mesto (24 boda).

Na ta dva meča "stara dama" je postigla čak osam golova, razigrana je i nada se da po prvi put od 2016. može savladati Crvenu zvezdu.

Veru domaćinima daje i to što nisu poraženi na svom terenu ove sezone, na šest mečeva su upisali četiri pobede uz dva odigrana remija.

Što se tiče predloga mi verujemo u pobedu Crvene zvezde, jeste u blagom padu forme, ali kvalitet je na njenoj strani, očekujemo da to dokaže, a vredi istaći i da na dva vezana meča nije postigla gol i male su šanse da se to večeras ponovi.

