TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Turska bolja od konkurenta za drugo mesto
* Prvim mestom, Alžir izgubio imperativ pobede u duelu sa Ugandom
NAŠ PREDLOG
17.00: Azerbejdžan U21 - Škotska U21 2 (1.50)
18.00: ALŽIR - UGANDA 1&3+ (2.00)
18.00: Estonija - Moldavija 0-2 (1.60)
18.00: S. Irska - Jermenija 1 (1.60)
18.00: Norveška - Novi Zeland 3+ (1.55)
18.00: Bugarska U21 - Češka U21 2 (1.67)
19.00: KATAR - UAE 0-2 (1.70)
20.45: TURSKA - GRUZIJA 1 (1.60)
20.45: Portugalija - Mađarska 2-3 (2.10)
20.45: S. Arabija - Irak NG (1.70)
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)