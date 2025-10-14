Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Turska bolja od konkurenta za drugo mesto

Žarko Urošević

14. 10. 2025. u 11:30

* Prvim mestom, Alžir izgubio imperativ pobede u duelu sa Ugandom

ТИП ИЗДВАЈА ЗА УТОРАК: Турска боља од конкурента за друго место

Foto: N. Paraušić

NAŠ PREDLOG

17.00: Azerbejdžan U21 - Škotska U21    2  (1.50)

18.00: ALŽIR - UGANDA  1&3+  (2.00)

18.00: Estonija - Moldavija  0-2  (1.60)

18.00: S. Irska - Jermenija  1  (1.60)

18.00: Norveška - Novi Zeland  3+  (1.55)

18.00: Bugarska  U21 - Češka U21 2  (1.67)

19.00: KATAR - UAE  0-2  (1.70)

20.45: TURSKA - GRUZIJA  1   (1.60)

20.45: Portugalija - Mađarska  2-3  (2.10)

20.45: S. Arabija - Irak  NG  (1.70)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"