ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

11. 10. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

Subota

16.00 St. Džonston – Ros Kaunti 1 (1,60)

16.30 Leirija – Oliveirense 1 (1,57)

20.45 Srbija – Albanija 1 (1,75)

20.45 Portugalija – R.Irska 2+I (2,12)

Ukupna kvota: 9,32

