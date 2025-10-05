Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju

В.М.

05. 10. 2025. u 07:00

ODLIČNO su juče gađali naši tipsteri.

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Nedelja

15.00 Aston vila - Barnli 1 (1,65)

15.00 Njukasl - Notingem forest 1 (1,57)
17.30 Brentford - Mančester siti 2 (1,65)

Ukupna kvota: 4,30

Sva tri fiksa pronašli smo u Premijer ligi gde favoriti igraju dobro ovog vikenda i očekujemo da se to nastavi.

Njukaslu i Aston vili su preko potrebne pobede da se zapute ka gornjem delu tabele nakon slabog starta prvenstva, dok Siti ima idealnu priliku da se vrati u borbu za titulu trijumfom nad timom kojeg je savladao tri puta na minula četiri međusobna susreta.

