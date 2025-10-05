JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju
ODLIČNO su juče gađali naši tipsteri.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Nedelja
15.00 Aston vila - Barnli 1 (1,65)
*Do 10.000, bez depozita!
15.00 Njukasl - Notingem forest 1 (1,57)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
17.30 Brentford - Mančester siti 2 (1,65)
Ukupna kvota: 4,30
Sva tri fiksa pronašli smo u Premijer ligi gde favoriti igraju dobro ovog vikenda i očekujemo da se to nastavi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Njukaslu i Aston vili su preko potrebne pobede da se zapute ka gornjem delu tabele nakon slabog starta prvenstva, dok Siti ima idealnu priliku da se vrati u borbu za titulu trijumfom nad timom kojeg je savladao tri puta na minula četiri međusobna susreta.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
04. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
04. 10. 2025. u 08:15
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)