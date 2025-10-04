NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: Profimedia

Subota 13.30 Lids - Totenhem 2 (2,60)

20.30 Partizan - Vojvodina 1 (1,65)

Ukupna kvota: 6,31

Kvota na Totenhem je više nego primamljiva i treba je probati, vraća se kapiten Kuti Romero u postavu što bi trebalo dati samopouzdanje odbrani, a i pobeda je potrebna "pevcima" nakon neočekivanih remija sa Vulvsima, odnosno Bode glimtom.

Odbrane Čelsija i Liverpula ne igraju dobro, često primaju golove, ne ulivaju poverenje i verujemo da će pokleknuti u ovom premijerligaškom derbiju.

Partizan slavi rođendan pred svojim navijačima protiv Vojvodine, atmosfera će biti odlična, praznična i očekujemo da to rezultuje pobedom "crno-belih".

