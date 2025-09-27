PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Fiks na "pevce", neizvesno na "Sent DŽejmsis parku"...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice šestog kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Subota
13.30 Brentford - Mančester junajted X2 (1,35)
16.00 Čelsi - Brajton 1X&GG (1,90)
16.00 Kristal palas - Liverpul GG (1,62)
16.00 Lids - Bornmut X (3,35)
16.00 Mančester siti - Barnli 1 (1,20)
18.30 Notingem forest - Sanderlend 1 (1,80)
21.00 Totenhem - Vulverhempton 1 (1,48)
Nedelja
15.00 Aston vila - Fulam 1X&2+ (1,77)
17.30 Njukasl - Arsenal X (3,30)
Ponedeljak
21.00 Everton - Vest hem 1 (1,78)
Totenhem igra odlično ove sezone, Frank je ozbiljno namestio ekipu koja je u vrhu tabele i trebao bi rutinski savladati Vulvse koji se baš muče i nemaju nijedan osvojen bod do sada.
Arsenalu je gostovanje Njukaslu tradicionalno kobno poslednjih par godina, "svrake" su vezale tri trijumfa nad "tobdžijama" pred svojim navijačima i očekujemo da ponovo budu tvrd orah za goste iz severnog Londona.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
