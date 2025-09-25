A MITROVIĆ IM NIJE VALJAO: "Plavi talas" beleži veoma slabe rezultate na startu nove sezone

LOŠ početak sezone stvara pritisak nad Al Hilalom koji dočekuje Al Ohdud u četvrtom kolu Profesional lige (20.00).

Al Hilal je preko leta doveo Simonea Inzagija na mesto trenera i Italijan je odmah zahtevao velike promene, a među njima je bio i novi centarfor što je značilo kraj saudijske avanture za našeg Aleksandra Mitrovića.

Srbin je zadnjih par godina bio najboljih igrač "plavog talasa", davao je veliki broj golova, osvajao trofeje, ali to nije bilo dovoljno da ostane u klubu koji ga je pustio da bez obeštećenja pojača Al Rajan.

Mitrović nije "odgovarao" stilu fudbala Italijana i na njegovo mesto doveden je skupo plaćeni Darvin Nunjez, ali rezultati na početku sezone govore da to možda nije bio dobar potez.

Nakon tri odigrana kola Al Hilal ima "samo" pet osvojenih bodova, već dva ptua je remizirao i to je momentalno stovrilo veliki pritisak u redovima domaćina koji je planirao juriš na titulu.

Naravno, četiri boda zaostatka za perfektnim Al Nasrom nije nedostižna razlika, ali ukoliko ovako "plavi talas" bude ispuštao bodove teško da će sustići lidera koji je nošen razigranim Kristijanom Ronaldom oran da se konačno domogne titule.

Al Hilal danas dočekuje Al Ohdud koji ima tri poraza i mora produžiti negativni niz gostiju koji su jedni od glavnih kadnidata za ispadanje iz elite.

