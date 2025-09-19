Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

19. 09. 2025. u 12:30

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

Petak

Petak

13.35 Vuhan tri tauns - Henan songšan longmen 2&GG (2,90)

16.45 Montana - Spartak Varna 1 (2,10)
21.00 Betis - Real Sosijedad X (3,80)

Ukupna kvota: 23,14

