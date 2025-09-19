VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.
Petak
13.35 Vuhan tri tauns - Henan songšan longmen 2&GG (2,90)
21.00 Betis - Real Sosijedad X (3,80)
Ukupna kvota: 23,14
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.
18. 09. 2025. u 21:55
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
18. 09. 2025. u 18:26
