OTAC I DVA SINA POGINULI NA ISTOM MESTU GDE I 7 NAVIJAČA: Porodična tragedija u Rumuniji (VIDEO)

Još jedna teška tragedija potresla je Rumuniju na magistralnom putu DN6, deonici koja je već zavijena u crno nakon nedavne nesreće u kojoj su stradali grčki navijači.

Foto: Unsplash

Ovog puta, život je izgubila čitava porodica – otac i njegova dva sina, stara 13 i 16 godina. Nesreća se dogodila kada je vozač kamiona prešao u suprotnu saobraćajnu traku i frontalno se sudario sa vozilom u kojem su se nalazili otac i dečaci.

Na mesto tragedije odmah su upućene brojne vatrogasne i spasilačke ekipe, kao i helikopter SMURD-a, ali pomoći, nažalost, nije bilo. Kako prenosi Antena Observator, udarac je bio izuzetno snažan i smrtonosan.

Policija je o nesreći obaveštena u nedelju, 8. februara 2026. godine, oko 14.53 časova. Do sudara je došlo na 406. kilometru puta DN6, na izlazu iz sela Cornea u pravcu Caransebeša.

Prema prvim rezultatima istrage, kamion je iz zasad neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i direktno udario u kombi koji se kretao u skladu sa propisima. Vozač kombija, muškarac star 58 godina, preminuo je na licu mesta zajedno sa dvojicom sinova. Svi stradali bili su iz sela Cornea.

Vozač kamiona, star 50 godina, zadobio je lakše povrede.

Zbog nesreće, saobraćaj na ovoj deonici bio je u potpunosti obustavljen, a vozila su preusmeravana na alternativne pravce preko Mehadice, Luncavițe, Teregove i Cornereve.

Podsetimo, pre samo dve nedelje, na istom putu život je izgubilo sedam navijača solunskog PAOK-a, kada je minibus u kojem su se nalazili frontalno udario u kamion.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdili svi detalji i odgovornost za još jednu tragediju na putu koji sve češće dobija nadimak – put smrti.

(Alo)