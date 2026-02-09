AMERI SU TOTALNO ZATEČENI! Evo šta Nikola Jokić neće biti kad završi karijeru

POLAKO se pali mašina! Vratio se Nikola Jokić iz povrede i to kako.

FOTO: Tanjug/AP

Nastavio je gde je stao 2025. godine, niže tripl-dablove, pa je protiv Čikago Bulsa (136:120) upisao 18. u sezoni, 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova, a 182. u karijeri, čime je nadmašio Oskara Robertsona i drugi je na večnoj listi košarkaša sa najviše tripl-dabl mečeva u NBA.

Međutim ono o čemu američki mediji više pišu je Nikolino ponašanje tokom mesec dana kojih nije igrao zbog povrede. Naime, Srbin nije mogao samo da sedi na klupi, često je bio na nogama, bodrio saigrače, tokom tajm-auta im davao instrukcije. U nekim mečevima je prilično živo objašnjavao na šta bi trebalo da obrate pažnju i šta da rade, a Dejvid Adelman bi se sklonio.

- Da kažem stvari koje će nam pomoći, ako vidim nešto, to ću da kažem, da probam da učinim stvari jednostavnim, da ne komplikujem, kratke i jasne rečenice, kratke informacije. To je samo način na koji razmišljam, nema direktne veze sa trenerom Adelmanom - objasnio je Jokić.

I to je dalo povodom Amerima da već sada zaključe da bi trenutno najbolji košarkaš današnjice bio i sjajan trener, ali... Pre nekoliko godina je Jokić otkrio da ne želi da bude trener, iako to odlično radi na terenu, ali i pored aut-linije.

- Ne, neću da budem trener. To je, bez dileme, najgori posao na svetu - rekao je Jokić pre dve godine kada je tadašnji trener Nagetsa Majk Meloun rekao da je Nikola odličan trener.