PROŠLI SMO OBA TIMA DAJU GOL TIKET: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О. М.

09. 02. 2026. u 06:30 >> 23:14

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto Profimedia

Juče su naši tipster "uboli" kvotu 6,66. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih tipova: 

Ponedeljak

​19.30 Hapoel Berševa - Beitar Jerusalim GG (1,47)

Kad se sastanu dve najefikajsnije ekipe u ligi logično je pretpostaviti da ćemo gledati golovima bogat derbi. Beitar se upisao na semafor na svakom gostovanju ove sezone dok je Ber Ševa propustila da to uradi u samo jednoj domaćoj utakmici.
20.00 Emen - Kambur GG (1.46)
Emen je postizao golove na deset poslednjiih utakmica kod kuće a na šest od poslednjih sedam je to učinio bar dva puta. Istovremeno, Kambur nije postigao gol na samo dve utakmice ove sezone, s tim što je jedini put na strani to bilo još na njiohovom prvom gostovanju,  tamo početkom avgusta u Dordrehtu.
20.30 Santander - Mirandes GG (1.74)
Uprkos blagom padu forme, Santander ostaje glavni kandidat za promociju u La ligu, a to najviše treba da zahvali ubojitom napadu. U prethodnom kolu mnisu uspeli da pogode mrežu rivala (Granada) što im se desilo samo još u kup-porazu od Barselone. S druge strane imaće Mirandes, ekipu koja retko osvaja bodove u gostima, ali još ređe ne postiže golove na strani.
 

Ukupna kvota: 3.73

 

