PROŠLI SMO OBA TIMA DAJU GOL TIKET: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Juče su naši tipster "uboli" kvotu 6,66. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih tipova:
Ponedeljak
19.30 Hapoel Berševa - Beitar Jerusalim GG (1,47)
20.00 Emen - Kambur GG (1.46)
Emen je postizao golove na deset poslednjiih utakmica kod kuće a na šest od poslednjih sedam je to učinio bar dva puta. Istovremeno, Kambur nije postigao gol na samo dve utakmice ove sezone, s tim što je jedini put na strani to bilo još na njiohovom prvom gostovanju, tamo početkom avgusta u Dordrehtu.
20.30 Santander - Mirandes GG (1.74)
Uprkos blagom padu forme, Santander ostaje glavni kandidat za promociju u La ligu, a to najviše treba da zahvali ubojitom napadu. U prethodnom kolu mnisu uspeli da pogode mrežu rivala (Granada) što im se desilo samo još u kup-porazu od Barselone. S druge strane imaće Mirandes, ekipu koja retko osvaja bodove u gostima, ali još ređe ne postiže golove na strani.
Ukupna kvota: 3.73
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
07. 02. 2026. u 11:11
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 02. 2026. u 10:22
SUDAR POSRNULIH VELIKANA: Siti protiv Liverpula i tradicije
08. 02. 2026. u 05:00
NOVA PETARDA NA POMOLU: Jorgandžije su već demonstritale silu protiv belo-zelenih
08. 02. 2026. u 09:44
ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju
Najnovije vesti iz tenisa su - dramatične.
07. 02. 2026. u 19:06
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NIKO NA MARAKANI OVO NIJE OČEKIVAO! Evo šta je upravo uradio bivši fudbaler Partizana, a sada trener Novog Pazara
FK Crvena zvezda nastavlja sa pobedama, a nakon što je na Marakani deklasiran Novi Pazar, (privremeni) trener gostujući ekipe Vladimir Bulatović izveo je potez vredan pohvale.
07. 02. 2026. u 18:23
Komentari (0)