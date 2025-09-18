Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

18. 09. 2025. u 10:30

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: AP/Tanjug

Četvrtak

18.45 Klub Briž - Monako 1&2-5 (3,50)

18.45 Kopenhagen - Bajer Leverkuzen |1-3&||1-3 (1,97)
21.00 Ajntraht - Galatasaraj |GG (3,45)
21.00 Njukasl - Barselona |1-3&||1-3 (1,82)

Ukupna kvota: 43,29

