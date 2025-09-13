BEZ IKSA NEMA FIKSA: Danas nova tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:
Subota
13.45 Čarlton - Milvol X (2,95)
18.30 Hueska - Malaga X (2,85)
Ukupna kvota: 23,70
