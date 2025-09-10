Tip fudbal

JURIMO ČETVRTI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

10. 09. 2025. u 07:56

JUČERAŠNjI "sigurica" tiket prošao je posle mnogo uzbuđenja u utakmici Mađarska - Portugal, slično kao pre dva dana sa utakmicom Izrael - Italija.

ЈУРИМО ЧЕТВРТИ У НИЗУ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: EPA

Druga dva para došla su mnogo lakše - Namibija je sa 3:0 ispratila Sao Tome i Principe, a Angola sa 3:1 ekipu Mauricijusa. 

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

16.00 Molodehno - Neman Grodno 2 (1,25)
19.00 KuPS - Jaro 1(1,38)
20.00  Tubiz/Bren - Union Rošfoa 1 (1,44)

Ukupna kvota: 2,48

