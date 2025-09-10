JURIMO ČETVRTI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
JUČERAŠNjI "sigurica" tiket prošao je posle mnogo uzbuđenja u utakmici Mađarska - Portugal, slično kao pre dva dana sa utakmicom Izrael - Italija.
Druga dva para došla su mnogo lakše - Namibija je sa 3:0 ispratila Sao Tome i Principe, a Angola sa 3:1 ekipu Mauricijusa.
Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
16.00 Molodehno - Neman Grodno 2 (1,25)
19.00 KuPS - Jaro 1(1,38)
20.00 Tubiz/Bren - Union Rošfoa 1 (1,44)
Ukupna kvota: 2,48
