OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

08. 12. 2025. u 08:38

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: ABA liga

Ponedeljak

17.00 Bosna - Crveba zvezda +163,5 (1,90)

17.30 Kremona - Vareze -167,5 (2,15)

Kvota: 4,09

