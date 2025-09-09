JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
JUČERAŠNjI "sigurica" tiket prošao je posle mnogo uzbuđenja u utakmici Izrael - Italija.
Druga dva para došla su stvarno lagano, Škoti protiv Belorusije i Hrvati protiv reprezentacije Crne Gore, a tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.
Evo i današnjih predloga:
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Utorak
15.00 Namibija - Sao Tome i Prinćipe 1 (1,20)
20.45 Mađarska - Portugal 2 (1,42)
21.00 Angola - Mauricijus 1 (1,20)
Ukupna kvota: 2,05
