JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

09. 09. 2025. u 07:34

JUČERAŠNjI "sigurica" tiket prošao je posle mnogo uzbuđenja u utakmici Izrael - Italija.

Druga dva para došla su stvarno lagano, Škoti protiv Belorusije i Hrvati protiv reprezentacije Crne Gore, a tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.

Evo i današnjih predloga:

Utorak

15.00 Namibija - Sao Tome i Prinćipe 1 (1,20)
20.45 Mađarska - Portugal 2 (1,42)
21.00  Angola - Mauricijus 1 (1,20)

Ukupna kvota: 2,05

