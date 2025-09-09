JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

TALIJA je pokazala šta znači kada se svi u odbojci ujedine oko ženske reprezentacije. Pre dve godine podbacile su na EP, selektor Mancanti se povukao i kormilo je preuzeo Hulio Velasko. Od kada je legendarni Argentinac seo na klupu "azurine" su počele da dominraju svetom. Lane su osvojile svoje prvo olimpijsko zlato, a juče posle 23 goine i drugu svetsku krunu, pošto su u finalu 25.SP u Bangkoku pobedile Tursku sa 3:2. Uz to dva puta su trijumfovale u Ligi nacija.