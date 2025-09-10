JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas dve utakmice na kojima se očekuju golovi.
Sreda
16.00 Molodehno - Neman Grodno UG 3+ (1,73)
16.00 Unie Hlubina - Blansko UG 3+ (1,26)
19.00 Kups - Jaro UG 3+ (1,56)
Ukupna kvota: 3,35
