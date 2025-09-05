Tip fudbal

NENAD DŽODIĆ: Vilfranš jak za Fleri

Žarko Urošević

05. 09. 2025. u 10:13

* Skaut Monpeljea, prognozira Francusku 3

MOJ TIP

petak, 

BURŽ – OBANjE 1

Kaen – Dižon 1

Konkarno – Kevili 1

Orlean – Le Pju 1X

Pariz 13 – Sošo 12

Brešin – Valensjen 2

VILFRANŠ – FLERI 1

subota, 

Ruan – Šateru X

Vlifranš ima osrednji skor, 1 1 1, ali je znatno kvalitetniji od Florija, i uz pomoć publike bi trebalo da dođe do tri boda.

Burž je vezao dve pobede, a dolazi mu bezopasni Obanje, ovde je kec takođe fiks.

Kaen ne bi smeo da izgubi derbi kola sa Dižonom, a Orlean je bliži trijumfu od Pija, koji je došao iz četvrte lige.

