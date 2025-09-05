NENAD DŽODIĆ: Vilfranš jak za Fleri
* Skaut Monpeljea, prognozira Francusku 3
MOJ TIP
petak,
BURŽ – OBANjE 1
Kaen – Dižon 1
Konkarno – Kevili 1
Orlean – Le Pju 1X
Pariz 13 – Sošo 12
Brešin – Valensjen 2
VILFRANŠ – FLERI 1
subota,
Ruan – Šateru X
Vlifranš ima osrednji skor, 1 1 1, ali je znatno kvalitetniji od Florija, i uz pomoć publike bi trebalo da dođe do tri boda.
Burž je vezao dve pobede, a dolazi mu bezopasni Obanje, ovde je kec takođe fiks.
Kaen ne bi smeo da izgubi derbi kola sa Dižonom, a Orlean je bliži trijumfu od Pija, koji je došao iz četvrte lige.
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)