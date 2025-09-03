Tip fudbal

OBE EKIPE REDOVNO POSTIŽU GOLOVE I TEŠKO ČUVAJU SVOJU MREŽU: Sigurna fiks na susretu Engleske nacionalne lige

Olja Mrkić

03. 09. 2025. u 13:28

U Engleskoj u sredu se nastavlja takmičenje u Nacionalnoj ligi, a Halifaks će na svom stadionu dočekati Voking.

Domaćin u poslednjih pet utakmica pokazuje promenjivu formu, ali poslednji nastup daje razlog za optimizam. Najnoviji meč protiv Jeovila završen je pobedom Halifaksa 3:2, u dinamičnoj utakmici u kojoj su domaćini brzo stekli prednost i uspeli da je sačuvaju do kraja.

Prethodno, Halifaks je remizirao u gostima kod Skandtorpa 1:1, pokazavši borbenost, ali uz nedovoljno preciznosti u završnici. Na domaćem terenu su poraženi od Forest grina 1:2, dok su u gostima savladali Boston 0:1, uz čvrstu odbranu koja je zadržala mrežu netaknutom.

Voking je u poslednjem kolu pobedio Morkemb u gostima 2:0, nakon što je prvo poluvreme bilo bez golova. Pet dana ranije, remizirali su kod kuće sa Jorkom 1:1, pokazujući borbenost i sposobnost da izvuku bod. Još ranije, Voking je doživeo poraz kod Hartlpula 3:0 i domaći poraz od Vealdstona 1:2.

Halifaks i Voking su na početku sezone sa dosta uspona i padova, a obe ekipe redovno postižu golove i teško čuvaju svoju mrežu. Očekuje se dinamičan susret dva podjednaka tima, a velike šanse postoje da obe ekipe postignu pogodak.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.77)

