DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANJE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to

NAKON sramotne eliminacija iz Liga kupa od strane četvrtoligaša Grimzbija, Mančester junajted se okreće obavezama u prvenstvu gde će lošu atmosferu unutar kluba sa "Old traforda" pokušati da iskoristi Barnli (16.00).

FOTO: Tanjug/AP

Neverovatno je koliko Mančester junajted tone iz godine u godinu, od odlaska Ser Aleksa Fergusona ništa ne ide za rukom "crvenim đavolima" koji troše basnoslovan novac, menjaju menadžere kao na traci i iz greške idu u još veću grešku.

Deluje da je najnovija u nizu dovođenje Rubena Amorima na klupu, Portugalac je obećavao na klupi Sportinga sa kojim je beležio neverovatno rezultate na domaćoj sceni, osvojio nekoliko trofeja i sa odličnom reputacijom došao da predvodi engleskog giganta sa klupe.

Ipak, deset meseci kasnije od talentovanog, inovativnog menadžera pretvorio se u možda i najgoreg trenera Mančestera u istoriji.

Ništa ne ide od ruke Portugalcu koji je u potpunosti unazadio tim, većina navijača želi da mu vidi leđa, a pored toga što je dogurao do finala Lige Evrope prošle sezone (poraz od Totenhema) on nema rezultat kojim može da im dokaže da nisu u pravu.

Na 45 utakmica pod njim Junajted je upisao samo 16 pobeda, nije ostvario dva trijumfa zaredom u Premijer ligi, a sredinom nedelje je dotako najveće dno do sada porazom od Grimzbija u Liga kupu.

Četvrtoligaš, do sada poznat publici u Srbiji po čuvenoj replici Cileta (kojeg je maestralno odigrao Mladen Andrejević) iz filma Kad porastem biću Kengur, "Jel počeo Grimzbi?", je napravio senzaciju na "Blandel parku" gde je ispustio dva gola prednosti, ali je boljim izvođenjem jedanaesteraca uspeo da napravi jednu od najvećih senzaciju u istoriji takmičenja.

Amorimova budućnost je naravno pod znakom pitanja i ukoliko ne uspe da trgne ekipu uskoro bi mogao postati bivši, pošto ne verujemo da će uprava imati strpljenja kao sa Ten Hagom koji je slabe rezultate u ligi "pokrivao" trofejima u kup takmičenjima.

Gost na "Old trafordu" danas je Barnli, deluje idealno za upisavanje tri boda i prvi trijumf u sezoni pred reprezentativnu pauzu kojim bi se smirila situacija u klubu, ali sa ovakim Junajtedom se nikada ne zna.

Što se tiče Premijer lige, domaćin je izgledao je dobro protiv Arsenala (0:0), ali je poražen, zatim je protiv Fulama ni sam ne zna kako izbegao poraz, a ujedno i ispustio pobedu jer je vodio uprkos tome što je bio daleko gori na terenu (1:1).

Sa druge strane, "klaretsi" po igračima možda jesu najlošiji tim u ligi, ali su nakon poraza od Totenhema (0:3) u prvom kolu slavili nad Sanderlendom pred svojim navijačima (2:0) i pokazali da poseduju određen kvalitet.

Najjača strana ovog tima je odbrana, Skot Parker defanzvino uvek dobro postavi ekipu, to im je bila glavna snaga u Čempionšipu, a mogla bi i danas biti pošto Junajted pod Amorimom ima problema protiv timova koji se "zabunkiraju" u svom šesnaestercu.

Jednostavno nemamo poverenje u Junajted, a i kvota na njega nije primamljiva, dok se pogodak Barnlija dobro naplaćuje i vredi ga probati jer gosti imaju nekoliko zanimljivih igrača koji mogu zapretiti preko kontre, a takođe deluje da je golmanima Mančestera, koji god branio danas, dovoljno da šutne u okvir kako bi ih matirali.

