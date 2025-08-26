Tip fudbal

LETEĆE PERJE NA HILSBOROU: "Sove" nisu dorasle "paunovima", ali kup je kup, a derbi je derbi

Olja Mrkić

26. 08. 2025. u 11:30

Šefild Vensdej i Lids Junajted ukrštaju koplja u drugom kolu Engleskog liga kupa na Hilsborou u utorak uveče, u meču starih rivala čija forma pred ovaj duel deluje prilično različito.

ЛЕТЕЋЕ ПЕРЈЕ НА ХИЛСБОРОУ: Сове нису дорасле пауновима, али куп је куп, а дерби је дерби

Foto: EPA-EFE/Gareth Copley/POOL

„Sove“ pod vođstvom Henrika Petersena imaju izuzetno slab učinak u Čempionšipu – dva poraza i jedan remi u prva tri kola. Jedinu pobedu ove sezone zabeležili su u Kupu, kada su posle penala izbacili Bolton u dramatičnom meču. Protiv Reksama za vikend su konačno upisali bod, ali zabrinjava činjenica da su pred svojim navijačima slavili samo jednom u poslednjih 11 susreta.

Lids, s druge strane, posle titule u Čempionšipu igra u Premijer ligi i već je upisao pobedu nad Evertonom, ali je brzo vraćen u realnost teškim porazom od Arsenala (0:5). Ipak, „paunovi“ imaju znatno bolju osnovu – prošle sezone dva puta su savladali Vensdej u ligi i u nizu su od sedam gostovanja sa samo jednim porazom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa obzirom na očajan domaći skor Vensdeja i snažniji kadrovski potencijal gostiju, Lids ulazi kao favorit za prolaz dalje. Očekuje se da Pitersenov tim pruži borbu, ali bi „paunovi“ trebalo da potvrde klasu i izbore treću rundu.

NAŠ PREDLOG: 2-2 (kvota 1,56)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik delija1
Košarka

0 1

KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik "delija"1

Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem i Nemanjom Nedovićem. A danas je crveno-bele napustio još jedan miljenik "delija".

26. 08. 2025. u 12:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena