LETEĆE PERJE NA HILSBOROU: "Sove" nisu dorasle "paunovima", ali kup je kup, a derbi je derbi

Šefild Vensdej i Lids Junajted ukrštaju koplja u drugom kolu Engleskog liga kupa na Hilsborou u utorak uveče, u meču starih rivala čija forma pred ovaj duel deluje prilično različito.

Foto: EPA-EFE/Gareth Copley/POOL

„Sove“ pod vođstvom Henrika Petersena imaju izuzetno slab učinak u Čempionšipu – dva poraza i jedan remi u prva tri kola. Jedinu pobedu ove sezone zabeležili su u Kupu, kada su posle penala izbacili Bolton u dramatičnom meču. Protiv Reksama za vikend su konačno upisali bod, ali zabrinjava činjenica da su pred svojim navijačima slavili samo jednom u poslednjih 11 susreta.

Lids, s druge strane, posle titule u Čempionšipu igra u Premijer ligi i već je upisao pobedu nad Evertonom, ali je brzo vraćen u realnost teškim porazom od Arsenala (0:5). Ipak, „paunovi“ imaju znatno bolju osnovu – prošle sezone dva puta su savladali Vensdej u ligi i u nizu su od sedam gostovanja sa samo jednim porazom.

Sa obzirom na očajan domaći skor Vensdeja i snažniji kadrovski potencijal gostiju, Lids ulazi kao favorit za prolaz dalje. Očekuje se da Pitersenov tim pruži borbu, ali bi „paunovi“ trebalo da potvrde klasu i izbore treću rundu.

NAŠ PREDLOG: 2-2 (kvota 1,56)