PREDNOST DOMAĆEG TERENA ĆE BITI KLJUČ U OVOM DVOMEČU: Prvi na potezu je Bazel, trebao bi napasti od samog starta

JEDAN od po imenima jačih dvomeča u plej-ofu za Ligu šampiona odigraće Bazel i Kopenhagen, a prvi meč ovog veoma zanimljivog dvomeča biće odigran večeras na "Sent Jakob parku" (21.00).

Foto Profimedia

Bazel se prošle godine vratio na vrh švajcarskog fudbala, dugo ga tamo nije bilo, primat je preuzeo Jang bojs, ali slabe igre "crno-žutih" otvorile su šansu velikanu koju je iskoristio osvojivši duplu krunu.

Ipak, kako to često biva, preko leta je ostao bez par bitnih igrača, napunio je kasu prodajama Avdulahua i Kevina Karlosa koji su pojačali Hofenhajm, odnosno Nicu. Umesto njih je dovedeno par mladih igrača, ali da će im trebati vremena da se uigraju vidimo na početku sezone.

Na četiri odigrana meča u prvenstvu domaćini su ostvarili dve pobede i doživeli isto toliko poraza, mada su na svom "Sent Jakbsu" bili dominantni ostvarivši pobede nad Grashopersom i Jang bojsom.

Ono što vredi napomenuti je to da je Bazel preko leta ostao i bez menadžera Fabija Selestinija koji je preuzeo CSKA Moskvu, a na njegovo mesto je doveden Ludovik Manjen.

Sa druge strane, Kopenhagen je kvalifikacije započeo od drugog kola i rutinski je došao do plej-ofa. Prvo je bio bolji od Drite protiv koje nije primio nijedan gol (2:0, 1:0), dok je zatim eliminsao i Malme (0:0, 5:0).

Domaći teren je takođe velika prednost "lavovima", tako da možemo večeras očekivati od njih nešto oprezniju igru, a zatim ofanzvivu na "Parkenu" kao što je bio slučaj protiv Malmea.

Što se tiče forme, gosti su za vikend u domaćem prvenstvu savladali Nordsjeland (3:1) čime su se vratili na vrh tabele i nakon pet odigranih kola se nalaze na prvom mestu sa 12 osvojenih bodova.

Očekujemo ujednačen meč koji je teško prognozirati, a tip će nam biti da Bazel daje 1-2 gola, domaćin će biti napadački raspoložen, mora iskoristiti prednost domaćeg terena, napašće protivnika i verujemo da će pronaći put do mreže.

NAŠ TIP: D 1-2 (kvota 1,60)

