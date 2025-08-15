Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote

Новости онлајн

15. 08. 2025. u 13:11

TIP vam je za danas sastavio tiket sa četiri "sigurice".

FOTO: M. Vukadinović

Četvrtak

18.00 CSKA1948 - Montana 1 (1,24)

20.00 El Ahli - Farko 1 (1,25)
20.00 Mladost L. - C. Zvezda 1 (1,18)
20.30 Galatasaraj - Karagumruk 1 (1,17)

Ukupna kvota: 2,13

Novosti Google News
