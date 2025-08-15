NOVAJLIJA TRAŽI PRVENAC: Domaća publika mu daje vetar u leđa
DRUGO kolo holandkse Eredivizije otvoriće obračun Telstara i Cvolea koji se sastaju na "711 stadionu" (20.00).
Nakon dugih 47 godin Telstar se vratio u elitu i cilj mu je da se zadrži u njoj. Jasno je ljudima u klubu da to nije lak zadatak, da će se verovatno boriti za opstanak, ali optimistični su i veruju u sebe.
Težeg protivnika na startu prvenstva gotovo da nisu mogli imati, gostovali su Ajaksu na "Johan Krojf areni" i časno su poraženi rezultatom 2:0.
Pružili su solidan otpor "kopljanicima", stvorili nekoliko šansi i pokazali da imaju kvalitet da igraju na ovom nivou, kao ni da dobri rezultati na prirpemama (devet mečeva, šest pobede, dva remija i poraz) nisu bili slučajni.
Sa druge strane, Cvole nije igrao dobro na pripremama, ali je trijumfalno započeo sezonu, dočekao je Tvente i napravio iznenađenje pboedivši 1:0 golom Ustiga u osmom minutu.
Zanimljivo je to da izgledali dosta dobro defanzivno na tom susretu, odbrana je bila problem za goste prošle sezone (primili 51 gol) i deluje da su na tome radili preko leta.
Danas očekujemo inspirisanog domaćina, igra pred svojim navijačima u eliti posle toliko dugo vremena, atmosfera će biti odlična na "711 stadionu" i verujemo da Telstar može do bod (ova).
NAŠ TIP: 1X (kvota 1,48)
BONUS VIDEO: Kladinočarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
15. 08. 2025. u 07:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
15. 08. 2025. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
15. 08. 2025. u 08:20
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
15. 08. 2025. u 08:30
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
14. 08. 2025. u 19:59
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".
14. 08. 2025. u 12:13
Komentari (0)