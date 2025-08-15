Tip fudbal

NOVAJLIJA TRAŽI PRVENAC: Domaća publika mu daje vetar u leđa

В.М.

15. 08. 2025. u 10:40

DRUGO kolo holandkse Eredivizije otvoriće obračun Telstara i Cvolea koji se sastaju na "711 stadionu" (20.00).

Foto: Profimedia

Nakon dugih 47 godin Telstar se vratio u elitu i cilj mu je da se zadrži u njoj. Jasno je ljudima u klubu da to nije lak zadatak, da će se verovatno boriti za opstanak, ali optimistični su i veruju u sebe.

Težeg protivnika na startu prvenstva gotovo da nisu mogli imati, gostovali su Ajaksu na "Johan Krojf areni" i časno su poraženi rezultatom 2:0.

Pružili su solidan otpor "kopljanicima", stvorili nekoliko šansi i pokazali da imaju kvalitet da igraju na ovom nivou, kao ni da dobri rezultati na prirpemama (devet mečeva, šest pobede, dva remija i poraz) nisu bili slučajni.

Sa druge strane, Cvole nije igrao dobro na pripremama, ali je trijumfalno započeo sezonu, dočekao je Tvente i napravio iznenađenje pboedivši 1:0 golom Ustiga u osmom minutu.

Zanimljivo je to da izgledali dosta dobro defanzivno na tom susretu, odbrana je bila problem za goste prošle sezone (primili 51 gol) i deluje da su na tome radili preko leta.

Danas očekujemo inspirisanog domaćina, igra pred svojim navijačima u eliti posle toliko dugo vremena, atmosfera će biti odlična na "711 stadionu" i verujemo da Telstar može do bod (ova).

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,48)

