PREDRAG JOKANOVIĆ: Estela komšijama sprema osvetu
* Trener u Portugaliji, tipuje preostala dva para Portugalije 1
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
PONEDELjAK,
19.45: ESTORIL – ESTRELA GG, 1X (+ kartoni)
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Mali gradski derbi Lisabona dobio je drugu dimenziju poslednjim okršajem. Esteli je gorelo za opstanak, pa je računala de će komšije biti prve koje će joj u pomoć priteći. Umesto poklon bodova, Estoril je gas još više dodao i sa četiri gola pokvario do tada dobre međuklupske odnose (4:0). Trijumfom Moreirensa na terenu AFS, Estela se zadržala u eliti, a samo posle par meseci ima priliku da se Estorilu osveti.
21.45: PORTO – GIMARAEŠ 1
Porto je zbog prerane smrti bivšeg kapitena Žorža Košte (53) termin utakmice sa Gimaraešom pomerio sa subote ne ponedeljak. Igračima će najmanje biti do fudbala, ali zbog velikog broja pristalica koji će se okupiti na stadionu da još jednom odaju počast Košti, trijumf domaćina ne bi smeo da izostane.
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 20.30 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
11. 08. 2025. u 12:17
AMERIKA TUGUJE: Zvezda američkog sporta doživela infarkt usred trke, a onda - jeziva smrt (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta sporta, bar kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, tragične su prirode.
11. 08. 2025. u 12:54
CELA RUSIJA U NEVERICI: Evo šta je obukao atletičar na ruskom prvenstvu, sudije ga pitale "Da li si ti normalan?!"
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno zapanjile rusku javnost.
10. 08. 2025. u 12:49
Komentari (0)