PREDRAG JOKANOVIĆ: Estela komšijama sprema osvetu

Žarko Urošević

11. 08. 2025. u 09:45

* Trener u Portugaliji, tipuje preostala dva para Portugalije 1

FOTO: Privatna arhiva

PONEDELjAK, 

19.45: ESTORIL – ESTRELA GG, 1X (+ kartoni)

Mali gradski derbi Lisabona dobio je drugu dimenziju poslednjim okršajem. Esteli je gorelo za opstanak, pa je računala de će komšije biti prve koje će joj u pomoć priteći. Umesto poklon bodova, Estoril je gas još više dodao i sa četiri gola pokvario do tada dobre međuklupske odnose (4:0). Trijumfom Moreirensa na terenu AFS, Estela se zadržala u eliti, a samo posle par meseci ima priliku da se Estorilu osveti.

21.45: PORTO – GIMARAEŠ 1

Porto je zbog prerane smrti bivšeg kapitena Žorža Košte (53) termin utakmice sa Gimaraešom pomerio sa subote ne ponedeljak. Igračima će najmanje biti do fudbala, ali zbog velikog broja pristalica koji će se okupiti na stadionu da još jednom odaju počast Košti, trijumf domaćina ne bi smeo da izostane.

