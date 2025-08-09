Tip fudbal

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

В.М.

09. 08. 2025. u 09:17

NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Crvena zvezda se prošle sezone prošetala do titule, a pride je podigla i Kup Srbije tako da je ponovo osvojila duplu krunu, petu zaredom.

"Crveno-beli" su najdominantnija ekipa u Srbiji, ekonomski su ubedljivo najjači, koriste taj novac i jednostavno ostatak lige predvođen Partizanom ne uspeva da održi korak za prvakom Evrope zz 1991. godine.

Potezi Crvene zvezde preko leta jasno govore da klub više ne zadovoljava dominacija u domaćem fudbalu, ali rezultati na međunarodnoj sceni su izostali i to je ono što žele da poprave u redovima "crveno-belih".

Ne samo da je cilj plasman u Ligu šampiona, već i borba za plasman u nokaut fazu, a trener Vladan Milojević je dobio pojačanja potrebna za to.

Najzvučnije ime je svakako Marko Arnautović koji je potpisao dvogodšinjši ugovor sa srpskim velikanom, a od brojnih igrača još se ističe i dugogodišnji reprezentativac Miloš Veljković koji je često sa Milenkovićem i Pavlovićem predvodio odbranu "orlova" na velikim takmičenjima.

Biće potrebno vremena da pomenuti dvojac uđe u ritam i uigra se sa ostatkom tima, ali kvalitet koji Zvezda poseduje joj dopušta da ne žuri sa time i to se vidi na startu sezone.

Pored rutinskih pobeda u Superligi Srbije ostvaren je i dobar start u kvalifikacijama za Ligu šampiona, više nego lagano je pobeđen Linkoln red imps, a upisan je i trijumf protiv Leha na strani na prvom meču trećeg kola kvalifikacija protekle srede.

Izvan završnog perioda prvog poluvremena kada su Poljaci stvarali šanse, "crveno-beli" su bili bolji tim i zasluženo su slavili rezultatom 3:1.

To znači da ne bi trebali imati problema u revanšu koji je na programu narednog utorka, ali verujemo da će svakako Milojević danas promešati karte i odmoriti par nosilaca igre za obračun sa TSC-om.

Što se tiče gostujućeg sastava, oni se neće predati bez borbe u Beogradu, neporaženi su u uvodna tri kola i sa sedam osvojenih bodova su drugi na tabeli.

Pobedili su Niš i Suboticu uz remi sa Surdulicom, a posebno se na tim mečevima istakla odbrana TSC-a koja je primila samo jedan gol.

Ipak, navala Zvezde je nešto sasvim drugo, daleko je najbolja u ligi i verujemo da će uspeti da više puta zatrese mrežu TSC-a, jednostavno kvalitet fudbalera koji poseduje Vladan Milojević nalaže da će se to desiti.

