PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
Crvena zvezda se prošle sezone prošetala do titule, a pride je podigla i Kup Srbije tako da je ponovo osvojila duplu krunu, petu zaredom.
"Crveno-beli" su najdominantnija ekipa u Srbiji, ekonomski su ubedljivo najjači, koriste taj novac i jednostavno ostatak lige predvođen Partizanom ne uspeva da održi korak za prvakom Evrope zz 1991. godine.
Potezi Crvene zvezde preko leta jasno govore da klub više ne zadovoljava dominacija u domaćem fudbalu, ali rezultati na međunarodnoj sceni su izostali i to je ono što žele da poprave u redovima "crveno-belih".
Ne samo da je cilj plasman u Ligu šampiona, već i borba za plasman u nokaut fazu, a trener Vladan Milojević je dobio pojačanja potrebna za to.
Najzvučnije ime je svakako Marko Arnautović koji je potpisao dvogodšinjši ugovor sa srpskim velikanom, a od brojnih igrača još se ističe i dugogodišnji reprezentativac Miloš Veljković koji je često sa Milenkovićem i Pavlovićem predvodio odbranu "orlova" na velikim takmičenjima.
Biće potrebno vremena da pomenuti dvojac uđe u ritam i uigra se sa ostatkom tima, ali kvalitet koji Zvezda poseduje joj dopušta da ne žuri sa time i to se vidi na startu sezone.
Pored rutinskih pobeda u Superligi Srbije ostvaren je i dobar start u kvalifikacijama za Ligu šampiona, više nego lagano je pobeđen Linkoln red imps, a upisan je i trijumf protiv Leha na strani na prvom meču trećeg kola kvalifikacija protekle srede.
Izvan završnog perioda prvog poluvremena kada su Poljaci stvarali šanse, "crveno-beli" su bili bolji tim i zasluženo su slavili rezultatom 3:1.
To znači da ne bi trebali imati problema u revanšu koji je na programu narednog utorka, ali verujemo da će svakako Milojević danas promešati karte i odmoriti par nosilaca igre za obračun sa TSC-om.
Što se tiče gostujućeg sastava, oni se neće predati bez borbe u Beogradu, neporaženi su u uvodna tri kola i sa sedam osvojenih bodova su drugi na tabeli.
Pobedili su Niš i Suboticu uz remi sa Surdulicom, a posebno se na tim mečevima istakla odbrana TSC-a koja je primila samo jedan gol.
Ipak, navala Zvezde je nešto sasvim drugo, daleko je najbolja u ligi i verujemo da će uspeti da više puta zatrese mrežu TSC-a, jednostavno kvalitet fudbalera koji poseduje Vladan Milojević nalaže da će se to desiti.
