JUČE SMO PROŠLI: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za popularnu igru "poluvreme-kraj"

Olja Mrkić

08. 08. 2025. u 09:24

POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

Foto: Profimedia

JUČE je tiket bio dobitni, pogodili smo da će Panatinaikos i Šahtjor igrati "na nulu" i sve karte baciti u revanš, dok u susretu Milsamija i Virtusa jeste bilo neizvesnosti ali je na kraju ipak došao 1-1 kako smo i predvideli.

Taj tiket proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Tiket 45/90 za petak

18.00 Kopenhagen - Orhus 1-1  (2,65)
20.00 Viborg - Sonderiske X-X (5,45)
20.30 Gacijantep - Galatasaraj 2-2 (1,95)

Ukupna kvota: 28,16

