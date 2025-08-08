JUČE SMO PROŠLI: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za popularnu igru "poluvreme-kraj"
POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.
JUČE je tiket bio dobitni, pogodili smo da će Panatinaikos i Šahtjor igrati "na nulu" i sve karte baciti u revanš, dok u susretu Milsamija i Virtusa jeste bilo neizvesnosti ali je na kraju ipak došao 1-1 kako smo i predvideli.
Taj tiket proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Tiket 45/90 za petak
18.00 Kopenhagen - Orhus 1-1 (2,65)
20.00 Viborg - Sonderiske X-X (5,45)
20.30 Gacijantep - Galatasaraj 2-2 (1,95)
Ukupna kvota: 28,16
