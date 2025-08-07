POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.
Tiket 45/90 za četvrtak
18.00 Milsami - Virtus 1-1 (1,61)
20.00 Panatinaikos - Šahtar X-X (6,00)
Ukupna kvota: 8,21
