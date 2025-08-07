Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Olja Mrkić

07. 08. 2025. u 11:27

POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: Profimedia

Tiket 45/90 za četvrtak

18.00 Milsami - Virtus 1-1  (1,61)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

20.00 Panatinaikos - Šahtar X-X (6,00)

Ukupna kvota: 8,21

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda