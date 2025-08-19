SUPERKUP BEZ SRBINA: Rajković želi da igra protiv Ronalda, ali povreda je jača

U utorak sa početkom u 15:00 po srednjoevropskom vremenu Hongkong biće domaćin polufinala Superkupa Saudijske Arabije, gde će se El-Nasr i El-Itihad boriti za mesto u finalu.

Foto: Profimedia

Nasr na svom sedmom učešću u Superkupu i drugom uzastopnom dolazi nakon poraza u finalu prošle godine od Hilala rezultatom 1:4. "Vitezovi" imaju dva trofeja u istoriji a kvalifikovali su se ove godine zahvaljujući duploj kruni Itihada.

Pod vođstvom novog trenera Žorža Žezusa, bivšeg stratega Hilala, ekipa je imala solidnu predsezonu, sa pobedama protiv St. Johana, Tuluza i Rio Avea, ali je završila porazom od Almerije.

Kristijano Ronaldo je u odličnoj formi, postigavši šest golova u poslednja tri prijateljska meča, uključujući het-trik protiv Rio Avea i dva gola u porazu od Almerije.

Sami Al-Nadžai je povređen, ali novi igrači Inigo Martinez i Abdulela El-Amri čine čvrst odbrambeni duo. El-Nasr je pobedio samo u dva od poslednjih 15 međusobnih duela sa El-Itihadom, uključujući poraz od 1:3 u Superkupu 2023.

El-Itihad je na svom petom učešću u Superkupu, a osvojio je trofej 2022. i bio finalista 2023. „Tigrovi“ su dominirali prošle sezone, ostvarivši duplu krunu (Saudi Pro Liga i Kup Kralja) pod vođstvom Lorana Blana.

Pobedili su El-Nasr u oba ligaška meča prošle sezone (2:1 i 3:2), ali je predsezona bila promenljiva, sa pobedama protiv Leirije i slabijih timova, ali i porazima od Fenerbahčea, Fulama i Portimonensea.

Karim Benzema, sa 21 golom prošle sezone, predvodi napad, uz podršku novih igrača Stivena Bergvajna i Muse Dijabija. Golman Predrag Rajković je povređen (mišićna povreda), dok je Hasan Kadeš upitan.

NAŠ TIP: Benzema daje gol (kvota 3,00)

