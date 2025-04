JUNAJTED ZA PONOS, SITI ZA LIGU ŠAMPIONA: Razočaravajuće sezone mančesterskih rivala su glavna tema uoči velikog derbija

Dugo derbi Mančestera nije imao ovako mali značaj kao što će imati današnji obračun velikih gradskih rivala koji se sastaju na "Old trafordu" od 17.30.

Junajted se ne bori ni za šta jer već odavno nema priliku da se plasira u neko evropsko takmičenje, tavori u donjem delu tabele i fokusiraće se u nastavku sezone na Ligu Evrope kako bi se dokopao plasmana u Ligu šampiona.

Sa druge strane, Siti ima veoma razočaravajuću sezonu i umesto uobičajene borbe za titulu bije bitku za top četiri i mesta koja vode u Ligu šamiona. Dobra vest za "građane" je to što će verovatno i peto mesto voditi u najjače evropsko takmičenje, tako da bi trebali obezbediti plasman u LŠ.

Ipak, derbi je derbi i očekujemo veliku borbu, što će domaća publika na "Teatru snova" sigurno tražiti jer njihovi miljenici imaju priliku da po prvi put od sezone 2019/20 ostvare dva prvenstvena trijumfa nad gradskim rivalom u jednoj kampanji (u prvom delu sezone bilo 2:1 za Junajted na "Etihadu").

Takođe, ako računamo to da je Amorim sezonu započeo na klupi Sportinga sa kojim je savladao Siti u Ligi šampiona, portugalski stručnjak ima priliku da bude deo retkog društva menadžera koji su tri puta zaredom pobeđivali Gvardiolu (do sada to pošlo za rukom samo Klopu i Tuhelu).

Ipak, uloga favorita sa razlogom danas pripada Sitiju koji i pored velikih problema na krilima bitnih pobeda nad Lesterom u prvenstvu i Bornmutom u FA kupu dočekuje derbi na "Old trafordu".

Dobro je izgledao na terenu nakon reprezentativne pauze i želi da nastavi pobednički niz, te da na solidan način završi dosta razočaravajuću sezonu po visoko postavljenim standardima četvorostrukog uzasotpnog prvaka Engleske.

Rezultaski gledano ovaj derbi više znači Sitiju koji zaostaje bod za četvrtoplasiranim Čelsijem i potrebna mu je pobeda nad gradskim rivalom kako bi vratio među prva četiri na tabeli.

Vredi napomenuti da će ovo biti poslednji "Derbi Mančestera" za Kevina de Brujnea, legendu Mančester sitija, koji će na kraju sezone napustiti klub kada mu istekne ugovor, tako da će gosti biti dodatno motivisani da dobro odigraju ovaj meč za svog kapitena.

Što se tiče zdravstvene situacije, Junajted je bez Mejnua, Martinzea, Šoa i Evansa, dok će kod Sitija meč propustiti Holand, Ake, Rodri, Stouns, Akanđi.

Ti izostanci bitnih defanzivaca pokazali su se kao veliki problem za "građane" koji na strani igraju dosta slabo i poraženi su na šest od poslednjih 11 ligaških gostovanja.

Verujemo da će Siti biti taj koji će kontrolisati igru i nametnuti tempo, očekujemo dosta defanzivan Junajted, koji bi šansu trebao tražiti preko kontri i fokusirati se na odbranu gola više nego postizanje istog, tako da tipujemo da neće uspeti više od jedanput da zatrese mrežu čete Pepa Gvardiole.

